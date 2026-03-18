Serie B, la Sampdoria affonda, Insigne trascina il Pescara: risultati e classifica

Due assist e un altro gol, il "magnifico" spinge i biancocelesti contro la Virtus Entella. Blucerchiati sconfitti in casa della Carrarese e ora ai margini della zona playout, il Frosinone si avvicina al Monza, vince l'Avellino

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Ci sono abbinamenti che sono destinati a funzionare sempre, a prescindere dai momenti. Uno di questi, vede protagonisti Pescara e Lorenzo Insigne. Perché da quando il “magnifico” è tornato in riva all’Adriatico, il vento è cambiato. Questo è uno degli spunti più interessanti della 31esima giornata di serie B che si è conclusa con le ultime quattro partite.

Pescara, Insigne trascinatore

Un gol contro l’Entella, il quarto in sei partite, due assist per i gol di Cagnano e Caligara: da quando Insigne è diventato titolare, tre vittorie e due pareggi per i biancocelesti di Gorgone che si ritrovano ancora ultimi ma hanno rosicchiato molti punti alle squadre che stanno davanti. L’accoppiata Spezia-Reggiana è a quota 30, mentre a 31 si trova il terzetto Entella-Bari-Samp. Tutto ancora è in gioco.

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Crolla la Sampdoria

La Sampdoria ha perso rovinosamente in casa della Carrarese: i blucerchiati non vincono dal 14 febbraio (1-0 al Padova) e hanno racimolato solo tre punti nelle ultime cinque partite. Contro i gialloblù è finita 2-0: in gol Hasa nel secondo tempo, poi l’espulsione di Salvatore Esposito per doppio giallo a complicare il finale. In pieno recupero il 2-0 di Finotto su rigore, a certificare una crisi Sampdoria che sembra non conoscere fine.

Avellino, play off vicini

L’Avellino ha battuto 3-2 il SudTirol in una partita molto divertente: terza vittoria di fila per i lupi irpini che scavalcano proprio gli altoatesini e si portano ad un solo punto dalla zona play off. In gol nel primo tempo Patierno (A) al 24′. Nella ripresa Casiraghi (S) al 7′, Besaggio (A) al 27′, Pecorino (S) al 30′ e Izzo (A) al 35′.

Il Frosinone si avvicina al Monza

Nel pomeriggio, invece, il Frosinone ha battuto 2-1 il Bari, rosicchiando due punti al Monza che resta secondo in classifica a +2 sui ciociari. Nel primo tempo in gol Rao (B) al 2′ e Fini (F) all’8′. Nella ripresa rete di Corrado all’8′. I ragazzi di Alvini restano al terzo posto, con sette partite ancora da giocare: anche la lotta per la promozione è tutt’altro che decisa.

Tutti i risultati

Palermo-Juve Stabia 2-2; Catanzaro-Modena rinviata; Mantova-Cesena 3-0; Reggiana-Monza 0-0; Spezia-Empoli 1-1; Venezia-Padova 3-1; Frosinone-Bari 2-1; Avellino-Sudtirol 3-2; Carrarese-Sampdoria 2-0; Pescara-Entella 3-0

La classifica di serie B

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 52

Palermo 58

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 42

Cesena 40

Avellino 39

Sudtirol 38

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Carrarese 36

Sampdoria 31

Bari 31

V.Entella 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

Catanzaro e Modena hanno una partita in meno