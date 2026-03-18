Serie B, la Sampdoria affonda, Insigne trascina il Pescara: risultati e classifica

Ci sono abbinamenti che sono destinati a funzionare sempre, a prescindere dai momenti. Uno di questi, vede protagonisti Pescara e Lorenzo Insigne. Perché da quando il “magnifico” è tornato in riva all’Adriatico, il vento è cambiato. Questo è uno degli spunti più interessanti della 31esima giornata di serie B che si è conclusa con le ultime quattro partite.
- Pescara, Insigne trascinatore
- Crolla la Sampdoria
- Avellino, play off vicini
- Il Frosinone si avvicina al Monza
- Tutti i risultati
- La classifica di serie B
Pescara, Insigne trascinatore
Un gol contro l’Entella, il quarto in sei partite, due assist per i gol di Cagnano e Caligara: da quando Insigne è diventato titolare, tre vittorie e due pareggi per i biancocelesti di Gorgone che si ritrovano ancora ultimi ma hanno rosicchiato molti punti alle squadre che stanno davanti. L’accoppiata Spezia-Reggiana è a quota 30, mentre a 31 si trova il terzetto Entella-Bari-Samp. Tutto ancora è in gioco.
Crolla la Sampdoria
La Sampdoria ha perso rovinosamente in casa della Carrarese: i blucerchiati non vincono dal 14 febbraio (1-0 al Padova) e hanno racimolato solo tre punti nelle ultime cinque partite. Contro i gialloblù è finita 2-0: in gol Hasa nel secondo tempo, poi l’espulsione di Salvatore Esposito per doppio giallo a complicare il finale. In pieno recupero il 2-0 di Finotto su rigore, a certificare una crisi Sampdoria che sembra non conoscere fine.
Avellino, play off vicini
L’Avellino ha battuto 3-2 il SudTirol in una partita molto divertente: terza vittoria di fila per i lupi irpini che scavalcano proprio gli altoatesini e si portano ad un solo punto dalla zona play off. In gol nel primo tempo Patierno (A) al 24′. Nella ripresa Casiraghi (S) al 7′, Besaggio (A) al 27′, Pecorino (S) al 30′ e Izzo (A) al 35′.
Il Frosinone si avvicina al Monza
Nel pomeriggio, invece, il Frosinone ha battuto 2-1 il Bari, rosicchiando due punti al Monza che resta secondo in classifica a +2 sui ciociari. Nel primo tempo in gol Rao (B) al 2′ e Fini (F) all’8′. Nella ripresa rete di Corrado all’8′. I ragazzi di Alvini restano al terzo posto, con sette partite ancora da giocare: anche la lotta per la promozione è tutt’altro che decisa.
Tutti i risultati
Palermo-Juve Stabia 2-2; Catanzaro-Modena rinviata; Mantova-Cesena 3-0; Reggiana-Monza 0-0; Spezia-Empoli 1-1; Venezia-Padova 3-1; Frosinone-Bari 2-1; Avellino-Sudtirol 3-2; Carrarese-Sampdoria 2-0; Pescara-Entella 3-0
La classifica di serie B
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 52
Palermo 58
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 42
Cesena 40
Avellino 39
Sudtirol 38
Padova 34
Mantova 34
Empoli 33
Carrarese 36
Sampdoria 31
Bari 31
V.Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
Catanzaro e Modena hanno una partita in meno