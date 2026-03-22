Serie B, Sampdoria-Avellino ad alta tensione, minacce alla squadra a Bogliasco: "O vi salvate o vi ammazziamo"

Ecco cosa è successo alla vigilia della sfida in programma a Marassi oggi alle 17.15: cori contro squadra e società, graziata l'icona Attilio Lombardo.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Vigilia turbolenta in casa Sampdoria. A poche ore dal calcio d’inizio della sfida con l’Avellino, tensione altissima dalle parti di Bogliasco, dove ieri più di 200 tifosi hanno fatto visita alla squadra di Attilio Lombardo, manifestando chiaramente il loro dissenso nei confronti di squadra e società. Contestazione durissima e salvezza a rischio, con la pesante sconfitta di Carrara che ha ulteriormente aggravato la situazione dei blucerchiati in classifica.

Sampdoria, alta tensione a Bogliasco: durissima contestazione dei tifosi prima dell’Avellino

“O vi salvate o vi ammazziamo“, questo uno dei tanti cori lanciati a Bogliasco dal tifo organizzato della Sampdoria alla vigilia della sfida con l’Avellino, allenato dall’ex Genoa Davide Ballardini. Messaggio forte e chiaro. Nel mirino squadra e società, con la zona retrocessione diretta lontana appena un punto e un caos che non accenna a spegnersi. All’alba della sosta dedicata alle nazionali, i blucerchiati continuano ad essere in piena crisi di risultati, nonostante il pari conquistato contro la capolista Venezia una settimana fa, quando Lombardo sembrava aver rimesso a posto le cose.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ko di Carrara, invece, ha rimesso tutto e tutti in discussione. 31 punti all’attivo e il rischio Serie C sempre più concreto, a pochi mesi dalla rocambolesca salvezza della scorsa stagione. Dal campo alle responsabilità del board del club blucerchiato: il “silenzio degli incompetenti”, come recita uno striscione esposto nei pressi del centro sportivo di Bogliasco, con chiaro riferimento all’azionista di maggioranza Joseph Tey, al presidente Matteo Manfredi, a Nathan Walker (rappresentante degli azionisti) e al CEO dell’area football Jasper Fredberg. Sotto accusa tutte le componenti, ad eccezione di Attilio Lombardo (icona della Samp), il direttore sportivo Andrea Mancini e il dirigente Giovanni Invernizzi.

Pafundi nel mirino degli ultras: cosa è successo prima di Carrarese-Sampdoria

In campo sono stati richiesti attributi e salvezza, fuori maggiore professionalità. Anche in questo caso, non c’è stato bisogno di troppi giri di parole per invitare i calciatori di Lombardo a sacrificare tutto nel nome della Sampdoria, in vista di questo rush finale di stagione. “Salvatevi e sparite“, questo il durissimo messaggio del tifo organizzato blucerchiato, che ha poi definito “uomini di m***a” Brunori e compagni (a più riprese).

Poi, nel corso del confronto ultras-squadra, è stato richiamato a gran voce anche Simone Pafundi, spinto a venire avanti per essere “redarguito” personalmente dai maggiori esponenti della tifoseria doriana. Il motivo? L’ex Udinese, come altri calciatori nel recente passato, sarebbe stato “avvistato” in discoteche del capoluogo ligure alla vigilia di uno degli ultimi delicatissimi impegni di campionato. Accuse di scarsa professionalità e inviti a fare soltanto una cosa: “Allenamento-casa, casa-allenamento. Non esistono più famiglia e altre cose. Ricordatevi queste facce: Pafundi, la prossima volta che vi viene voglia di andare a ballare prima di una partita, ricordatevi di oggi e di noi”, parola della Gradinata Sud.

Serie B: oggi la sfida con l’Avellino di Ballardini

A chiudere l’importantissimo trittico di gare in una settimana, c’è la sfida con l’Avellino di Davide Ballardini. Fischio d’inizio alle ore 17:15 a Marassi, con la Sampdoria che non può sbagliare all’alba della sosta dedicata alle nazionali. Sette battaglie alla fine e una classifica che non concede sconti a nessuno. Proprio nelle ultime giornate, invece, gli irpini hanno avuto la capacità di allontanarsi dalla zona calda della graduatoria, passando da un potenziale +1 sui playout (fino al 92′ del match col Padova) al -1 dai playoff, alla vigilia di questo turno.

Un punto in due partite per la Doria, tre vittorie consecutive alle spalle per l’Avellino. Momenti diametralmente opposti e un clima ostile ad attendere la squadra di Attilio Lombardo. Nonostante tutto, però, il tifo organizzato ha promesso massimo sostegno nell’arco dei 90 minuti, per non dare nessun tipo di alibi ai calciatori. Poi, al triplice fischio, si tireranno le conclusioni. In caso di nuova sconfitta, non è escluso ci possano essere nuove iniziative ed ennesimi ribaltoni.