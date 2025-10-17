Sampdoria, Donati verso l’esonero: rispunta De Rossi. Il silenzio stampa fa infuriare i tifosi, bufera su Mancini e Fredberg

Il ko nel derby di Chiavari porta il club a deciso dal club si trasforma in un clamoroso autogol, Donati a un passo dall’esonero. Mentre l’ex Borini torna a giocare in Inghilterra

Una partita con la Virtus Entella e una sconfitta. Il derby con la vicina Chiavari regala una serata da incubo alla Sampdoria che già era stata accompagnata in questa “corta” trasferta dagli sfottò dei cugini genoani. Il 3-1 finale però sancisce una crisi profonda a cui la società doriana decide di rispondere con un silenzio stampa che sembra l’ennesimo autogol di una gestione che di errori ne ha collezionati tanti. E la posizione di Massimo Donati è sempre più a rischio.

Il momento terribile della Samp

Un cammino da incubo per la Sampdoria fino a questo momento del campionato. Nelle prime otto partite di campionato sono arrivate cinque sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Il successo di Pescara sembrava aver risolto la situazione ma sembra solo aver rimandato i problemi. E ora la classifica è davvero sconcertante. I blucerchiati sono in 18esima posizione, solo il Mantova e i cugini dello Spezia (che ancora devono scendere in campo per l’ottava giornata) hanno fatto peggio. Manca ancora moltissimo ma ancora più che le sconfitte, a far discutere è l’atteggiamento in campo della squadra e l’infortunio di Pafundi ha complicato la situazione.

Virtus Entella-Sampdoria: le emozioni del match

Donati verso l’esonero, Mancini e Fredberg sotto accusa

Solo qualche settimana fa i tifosi della Sampdoria avevano organizzato una manifestazione contro la proprietà del club. Manfredi e Tey continuano a essere ritenuti i responsabili numero 1 di questa situazione ma dopo il ko con la Virtus Entella non sono gli unici a finire sul banco degli imputati. La pazienza è finita anche nei confronti del tecnico Massimo Donati, la sua sorte sulla panchina della Samp sembra segnata, e potrebbe essere lui il capro espiatorio. I risultati sono troppo deludenti per pensare che l’esonero non sia alle porte. Ma sul banco degli imputati finiscono anche Andrea Mancini e Jesper Fredberg. Il figlio di Roberto e l’amministratore delegato per l’Area Calcio sono sotto accusa per un mercato ritenuto decisamente sbagliato e dopo il silenzio stampa di Chiavari, sono finiti nel mirino anche per non aver voluto “metterci la faccia” in un momento di difficoltà.

I possibili sostituti

Nelle prossime 24-48 ore dovrebbe arrivare la decisione della Sampdoria su Donati ma già spuntano i nomi dei possibili sostituti: si torna a parlare di Daniele De Rossi, che era stato accostato alla Samp già nel corso dell’estate ma nella lista dei possibili candidati ci sono anche l’esperto Beppe Iachini, il tecnico danese Lars Friis, e gli esperti della categoria Rolando Maran e Gabriele Cioffi.

Borini firma con il Salford

L’esperienza di Fabio Borini alla Sampdoria non si è conclusa nel migliore dei modi, anche se tanti tifosi blucerchiati lo avrebbero rivoluto in squadra. Ora però l’attaccante ha scelto una destinazione un po’ a sorpresa, proprio in contemporanea con la gara con la Virtus Entella, è arrivata la notizia del trasferimento al Salford, squadra che milita nella quarta serie inglese. Ovviamente non parliamo dei fasti della Premier League ma il club a pochi passi da Manchester ha una proprietà di tutto rispetto con la presenza di vere e proprie leggende dello United come David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs e i fratelli Gary e Phil Neville.