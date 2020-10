Serie B, scricchiola la panchina di una big

Reduce da due vittorie nelle ultime tre partite ed a soli tre punti dal primo posto, il Frosinone sembra pronto a vivere un’altra stagione da protagonista in Serie B.

Il buon rendimento potrebbe però non bastare ad Alessandro Nesta per salvare la panchina. Dopo la rivoluzione in società che al termine della scorsa stagione ha visto l’ingaggio di Guido Angelozzi, fresco di promozione in A con lo Spezia, su Nesta aleggia infatti lo spettro dell’esonero.

Angelozzi potrebbe decidere di portare sulla panchina giallazzurra Vincenzo Vivarini, in attesa di sistemazione dopo l’esonero dal Bari seguito alla promozione in B solo sfiorata nel playoff della scorsa Serie C perso contro la Reggiana.

Vivarini ha alle spalle tre esperienze in B con Latina, Empoli ed Ascoli, concluse con una retrocessione e due esoneri.

OMNISPORT | 29-10-2020 17:23