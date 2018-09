Serie B, si rischia il nuovo ribaltone

Continua il caos ripescaggi in serie B e in serie C. Il campionato cadetto potrebbe tornare a 22 squadre, in un'ultima giravolta di una vicenda da tempo grottesca e vergognosa per il nostro calcio.

Il presidente del Consiglio di garanzia del Coni Franco Frattini su Twitter ha spiegato che la decisione verrà presa "in settimana": "Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini, affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B a seguito del decreto del Tar del Lazio. ll Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul formato della B e, se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per la B a 22".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 10:20