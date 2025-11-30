Serie B, Spezia-Sampdoria: Artistico colpisce ancora i blucerchiati e decide il derby, disastro Vulikic

Si fa sempre più difficile la situazione della Sampdoria, che nel derby ligure contro lo Spezia perde 1-0 senza rendersi effettivamente pericolosa. Il resoconto e i top e i flop della partita

Allo stadio Picco si è svolto il derby delle liguri sprofondate nella retrovia della classifica di Serie B 2025/2026, per la seconda volta incrociatesi in questa stagione dopo il match del 18 agosto di Coppa Italia. E anche questa volta ad avere la meglio è stato lo Spezia contro la Sampdoria, vittoriosa per 1-0 grazie alla rete di Artistico. Tre punti che danno fiato alla squadra di Donadoni mentre i blucerchiati annaspano in un match dove hanno hanno faticato a creare, in particolare nel secondo tempo e senza neppure riuscire a mettere a referto un tiro nello specchio dopo aver incassato lo svantaggio.

Spezia-Sampdoria, le scelte di Donadoni e Gregucci

Donadoni ha puntato sul 3-5-2 con le punte Artistico e Vlahovic, che prosegue il suo momento da titolare dopo le buone prestazioni nei precedenti match. Recuperato Kouda dalla squalifica, mentre restano assenti Esposito, Soleri e Di Serio e Lapadula è partito dalla panchina. Per quanto riguarda la formazione di Gregucci, scesa in campo con un 4-2-3-1, in difesa schierati Vulikic e Hadzikadunic con Venuti e Giordano sulle fasce, mentre l’uomo d’attacco è Coda.

Primo tempo bloccato sullo 0-0

Il primo tempo ha rappresentato in maniera lampante la situazione di due squadre che si divincolano per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, con due forze che si sono scontrate in campo di diversa direzione ma, tutto sommato, uguale intensità. Il primo momento di relativa tensione lo offre la protesta degli spezzini per un tocco di braccio in area da parte di Hadzikadunic, portato davanti al Var ma senza ravvisare gli estremi per un calcio di rigore. Occasione per Coda al 33′, che servito da Venuti effettua un cross per Henderson in prossimità dell’area, col tiro però deviato in un angolo. Sempre Coda tenta poi la diagonale che però non inquadra bene la porta. Lo Spezia risponde alla fine del primo tempo con Aurelio che di testa prova a conquistare il vantaggio, ma la sfera finisce leggermente alta sopra la traversa: è questa l’unica vera occasione degli uomini di Donadoni in questa prima frazione di gioco.

Nella ripresa Artistico decide il derby

Nella ripresa il match si sblocca con la rete ad opera di Artistico, da calcio piazzato. Coda prova la reazione, ma il suo tiro non impensierisce Mascardi. La Samp s’inguaia ulteriormente con il problema alla spalla di Pafundi, uscito malconcio dallo scontro con Bandinelli, e non riesce a strappare il penalty dopo che in area Conti finisce atterrato da Beruatto (per l’arbitro Chiffi non c’erano i presupposti). Non solo: lo Spezia si avvicina pure al raddoppio con Verde che esplode di potenza di testa contro Ghidotti, bravo a respingere anche il successivo tentativo di Vlahovic.

Top e Flop Spezia

Artistico 7: Nel primo tempo non lascia il segno, accendendosi con una girata sul finale. Ma poi all’inizio della ripresa sblocca un match impantanato e torna a segnare alla Samp come fece in agosto in Coppa Italia nel derby ligure.

Beruatto 6,5: Torna titolare e forma un’intesa perfetta dalla bandierina con Artistico, con cross perfetti. Peccato l’ammonizione sul finale.

Kouda 5,5: A tratti insicuro, commette qualche leggerezza di troppo sbagliando nei tiri e con diverse goffaggini.

Top e Flop Sampdoria

Ghidotti 6: Ha evitato un passivo peggiore con l’assalto prima di Verde e poi a stretto giro di Vlahovic nel secondo tempo. E nella rete incassata in precedenza pesa più che altro la responsabilità di Vulikić.

Coda 6: Minimo sindacale ma per il fatto che non gli arrivano palloni degni di questo nome.

Henderson 5: Presenza estremamente inconsistente la sua.

Vulikić 4,5: Artistico si fa beffe di lui, mero spettatore del gol del vantaggio dei rivali. Perde poi lucidità e si becca un giallo per un fallo su Kouda.

