Serie B, spunta un'ipotesi clamorosa

Quando partirà la Serie B? E soprattutto, quante squadre avrà il prossimo campionato? Incredibile, ma vero, nessuno sa ancora rispondere a queste domande, pur essendo già iniziato il campionato di A e pure già finito il mercato. Per il torneo cadetto è stata un’estate da incubo, non ancora finita, perché il varo del campionato a 19 squadre potrebbe non essere la soluzione definitiva. Il 7 settembre se ne saprà di più con l’esito dei ricorsi dei club in lizza per gli eventuali ripescaggi, ma il 24 agosto si dovrebbe partire.

Un’indicazione su quello che potrebbe succedere arriva da Pierpaolo Bisoli, allenatore del neopromosso Padova, che al termine dell’amichevole vinta contro il Porto Tolle ha fornito un’anticipazione forse involontaria, ma clamorosa: la Serie B 2018-2019 potrebbe vedere al via 20 squadre.

“Da quel che si percepisce nelle ultime ore si pensa di ritornare a venti squadre come in passato” ha detto Bisoli, che ha pure preso posizione in merito alla società che dovrebbe essere premiata con il ripescaggio. “Penso sia giusto che venga premiato chi si è meritato la B sul campo, quindi mi viene da dire l’Entella: è vero che sono arrivati quart’ultimi, ma ci sono state anche altre situazioni ed è quindi giusto che vengano riammessi. Secondo me sarebbe l’ideale, non capisco perché dovrebbero essere ripescate squadre che sono arrivate terze o quarte in Serie C… Anch’io vorrei andare a giocare per lo scudetto o per l’Europa League, ma se sono arrivato terzo o quarto in Serie C non posso… Dispiace che restino fuori piazze importanti, ma il calcio deve essere sostenibile e tornare a quello che era".

