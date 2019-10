Serie B, stangata per Bandinelli

Mano pesante del Giudice Sportivo della Serie B su Filippo Bandinelli. Il centrocampista dell'Empoli è stato squalificato per tre giornate dopo l'espulsione subita contro il Pordenone, partita che ha visto i toscani subire la prima sconfitta in campionato. Bandinelli paga "per avere, al 2' del primo tempo, colpito con violenza al volto un avversario".

Due turni di squalifica, invece, al livornese Davide Marsura "per avere, al 47' del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante". Una giornata turno a Gori (Frosinone), Maggio (Benevento), Pucciarelli (Chievo), Valzania (Cremonese).

Tra gli allenatori, un turno a Roberto Boscaglia (Virtus Entella) e al collaboratore tecnico del Livorno David Balleri. Tra le società, ammenda di 2000 euro al Pescara.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 23:09