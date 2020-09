Serie B, subito Menez in gol. Pari Brescia

Primo sabato per la Serie B, che dopo la gara d’esordio Monza-Spal di venerdì sera, terminata 0-0, entra nel vivo. Il Frosinone di Nesta è sconfitto in casa per 2-0 dall’Empoli, in gol La Mantia e Moreo. Match senza gol a Cosenza, Lecce e Pescara. A Salerno subito festa per il primo gol di Menez, ma i padroni di casa non vanno oltre l’1-1 casalingo con la Reggina (Casasola).

Il Brescia non brilla: contro l’Ascoli al Rigamonti finisce in parità. Cavion a segno per gli ospiti dopo 40 secondi, Donnarumma pareggia alla mezz’ora.

Serie B, i risultati delle partite del pomeriggio:

Brescia – Ascoli 1-1

Cosenza – Entella 0-0

Frosinone – Empoli 0-2

Lecce – Pordenone 0-0

Pescara – Chievo 0-0

Salernitana – Reggina 1-1

OMNISPORT | 26-09-2020 17:25