Serie B, tutto rinviato al 9 ottobre

Il futuro della Serie B resterà incerto per altri venti giorni. Questa l’anticipazione, clamorosa, data da Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale: “Il 9 ottobre il Tar del Lazio deciderà collegialmente se rimettere al Collegio di Garanzia la decisione sull'organico della Serie B, come scritto nel decreto presidenziale. Se richiamato a decidere, il Collegio deciderà subito, il 10 o l'11 ottobre, in composizione diversa".

Il tutto dopo che sabato il Tar del Lazio aveva accolto i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana, mentre martedì lo stesso Collegio del Coni aveva dichiarato inammissibili le istanze dei due club e di Catania, Novara e Siena, le altre società che richiedevano la revisione del format della Serie B. Queste squadre non hanno disputato le partite della prima giornata di Serie C e, a questo punto, potrebbero non giocare neppure le prossime fino al 9 ottobre.

