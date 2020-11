Serie B, Vicenza-Chievo non si gioca

Vicenza-Chievo non si gioca, è ufficiale. La Lega di Serie B ha infatti accolto la richiesta del club biancorosso di rinviare il match inizialmente in programma sabato, a causa delle numerose indisponibilità causa Covid all’interno della rosa allenata da Domenico Di Carlo. Al momento non è stata stabilita una data per il recupero.

Questa la nota diffusa nella mattinata di giovedì dalla Lega che rappresenta i club del campionato cadetto: “In seguito alla richiesta del L.R. Vicenza Virtus, in ottemperanza a quanto disposto dal comunicato ufficiale LNPB 29 del 13 ottobre, la Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi del match tra L.R. Vicenza e ChievoVerona, valevole per l’8a giornata della Serie BKT e in programma sabato 21 novembre alle 16”.

OMNISPORT | 19-11-2020 10:51