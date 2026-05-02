Serie B, volata finale: la situazione per la A, i playoff, i playout e la C, le date

Tutto ancora aperto a una giornata dalla fine del campionato. Quindici squadre si giocano il destino in un turno che promette tensione e colpi di scena.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Serie B si conferma uno dei campionati più imprevedibili e combattuti del panorama calcistico italiano. A novanta minuti dalla fine della stagione regolare, l’unico verdetto definitivo è la promozione del Venezia, mentre tutto il resto è ancora in bilico. Dalla corsa alla seconda promozione diretta fino alla lotta per evitare la retrocessione, ogni partita sarà decisiva. Ben quindici squadre sono ancora coinvolte nella definizione della classifica finale. Un equilibrio così marcato mancava da decenni e rende questo finale carico di tensione e significati.

Promozione diretta: Frosinone e Monza, sfida a distanza

Il Venezia ha già centrato l’obiettivo e dato vita a una grande festa per l’immediato ritorno tra i grandi. C’è ancora disponibile il secondo posto vale che l’accesso diretto alla Serie A e vede protagoniste Frosinone e Monza in un duello serrato. I ciociari partono avanti di tre punti e hanno il destino nelle proprie mani, ma non possono permettersi passi falsi. In caso di arrivo a pari punti, sarebbero comunque favoriti grazie agli scontri diretti. Il Monza, dal canto suo, deve vincere e sperare in un inciampo degli avversari per completare la rimonta. In caso contrario, i brianzoli affronteranno i playoff da terzi, con alcuni vantaggi regolamentari.

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Playoff: una griglia quasi completa ma ancora aperta

La corsa ai playoff è già parzialmente definita, con Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia certe della loro posizione. Resta però da assegnare l’ultimo posto disponibile, con diverse squadre ancora in corsa. L’Avellino sembra in vantaggio, ma dovrà difendersi dagli assalti di Cesena e Mantova, tutte appaiate in classifica. Più complicata la situazione per Carrarese, Sampdoria e Padova, che devono vincere e sperare in una combinazione favorevole di risultati. I giochi restano aperti e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Playout: equilibrio sottile tra salvezza e spareggio

La zona playout è forse quella più intricata, con Bari e Virtus Entella attualmente coinvolte nello spareggio salvezza. I liguri sono leggermente avanti e avrebbero il vantaggio del ritorno in casa. Tuttavia, anche Empoli e Sudtirol restano pienamente coinvolte nella lotta per evitare la zona calda. Esistono diverse combinazioni che potrebbero modificare completamente gli accoppiamenti o addirittura annullare i playout. Questo rende l’ultima giornata estremamente incerta e carica di pressione per tutte le squadre coinvolte.

Retrocessione: tre squadre appese a un filo

In fondo alla classifica, Pescara, Spezia e Reggiana sono costrette a vincere per continuare a sperare. Tutte e tre inseguono il Bari e devono recuperare tre punti nell’ultimo turno. Gli scontri diretti giocano un ruolo fondamentale e potrebbero risultare decisivi in caso di arrivo a pari punti. Senza una vittoria e senza risultati favorevoli dagli altri campi, la retrocessione in Serie C diventerebbe inevitabile. Un finale drammatico che promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Le date dei playoff

T URNO PRELIMINARE : gara secca 12 maggio

: gara secca 12 maggio SEMIFINALI: (andata 16-17 maggio, ritorno 19-20 maggio)

(andata 16-17 maggio, ritorno 19-20 maggio) FINALE: (andata 24 maggio, ritorno 29 maggio)

Le date dei playout

Le date: andata 15 maggio, ritorno 22 maggio