Serie C, accordo sulle partite in chiaro

Da oggi e fino al prossimo 3 aprile le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. A confermarlo è la stessa Lega Pro, in una nota diffusa alla stampa.

La Rai, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C del lunedì sera, ha dato, secondo quanto dichiarato nel comunicato di Lega Pro, la sua piena disponibilità all’operazione. "Le porte degli stadi della Serie C si aprono almeno virtualmente a 17 milioni di tifosi, dopo le decisioni prese del Governo, di sospendere l’accesso al pubblico fino al 3 aprile" si legge nella nota.

“Abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese – ha dichiarato in merito Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro – nell’attuale fase di emergenza legata al Coronavirus lo sport può rappresentare un importante strumento per alleggerire le preoccupazioni e le paure che il Paese sta vivendo. Il calcio regala un sorriso, stempera le tensioni e riesce ad unire le persone in una passione comune, laddove fisicamente non è possibile andare allo stadio. Questo è il calcio che fa bene al Paese”.

“Abbiamo aderito immediatamente all’iniziativa proposta dal Presidente Ghirelli – ha aggiunto Mattia Baldassarre, Managing Director di Eleven Sports – per venire incontro a tutti i tifosi della Serie C che non potranno sostenere la propria squadra allo stadio cercando di aiutare al massimo, per quello che è nelle nostre possibilità, la comunità che sta vivendo un momento di grande difficoltà.”

SPORTAL.IT | 07-03-2020 16:38