Serie C, annunciate le date di playoff e playout

La quarta promozione in Serie B, dopo quelle di Monza, Vicenza e Reggina annunciate due giorni fa, avrà inizio il 1° luglio per concludersi tre settimane dopo, il 22. A ufficializzare le date è la Lega Pro, a quarantott'ore dalle decisioni assunte dal Consiglio Federale.

Per quanto riguarda il format si giocherà sempre in gara secca, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Il 1° luglio si giocherà il primo turno dei playoff di ciascun girone, il 5 il secondo turno. Il 9 luglio sarà poi la volta del primo turno della fase nazionale, che proseguirà il 13 con il secondo turno, il 17 con le due semifinali e il 22 con la finalissima.

La Lega Pro ha ufficializzato anche le date dei playout, con andata il 27 giugno e ritorno il 30, e della finale di Coppa Italia di Serie C fra Ternana e Juventus Under 23, che si disputerà il 27 giugno.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 12:47