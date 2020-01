Serie C: arbitro ko, sospesa Virtus Verona-Gubbio

Bizzarro epilogo a Verona, dove la partita fra Virtus Verona e Gubbio, valevole per la giornata odierna di Serie C Girone B, è stata sospesa al 34' del secondo tempo per un infortunio subito dall'arbitro, il signor Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Il punteggio, fino a quel momento, era di 1-0 per gli ospiti, per effetto del gol di Juanito Gomez al 23' del primo tempo.

Il problema fisico occorso al direttore di gara ha costretto quindi la Serie C a rinviare a data da destinarsi gli ultimi 11 minuti dell'incontro: nei prossimi giorni sarà annunciata la data del recupero.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 17:29