Serie C, arriva la proposta per chiudere la stagione

Il Consiglio Federale della Lega Pro va verso la sospensione del campionato di Serie C e la promozione di quattro squadre in serie B, tre delle quali sono le leader dei gironi Monza, Vicenza e Reggina. Allo stesso tempo saranno bloccate le retricessioni in serie D e i ripescaggi dalla quarta alla terza serie in vista della stagione 2020/21. A riportarlo è il sito 'Tuttoc.com'.

La proposta dovrà essere approvata il prossimo 4 maggio. Molto meno probabile rientrare in campo con il protocollo di sicurezza previsto per la serie A: una soluzione del genere costerebbe 35 mila euro a club e sarebbe di difficile messa in pratica.

Questo il comunicato ufficiale della Lega Pro: "Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in continuità con quanto stabilito alla riunione assembleare dello scorso 3 aprile, ha dato mandato al Presidente Ghirelli di convocare la prossima Assemblea lunedì 4 maggio, a ridosso del Consiglio Federale. Il Consiglio Direttivo, riunitosi ieri sera e questa mattina in videoconferenza ha discusso sull’evoluzione del campionato e porterà all’attenzione della prossima Assemblea la proposta di soluzione da sottoporre al Consiglio Federale. Lega Pro, rispetto alla altre Leghe, ha una propria specificità e il coronavirus sta causando un impatto molto grave sui 60 club. Le squadre, già in difficoltà economica e finanziaria prima della diffusione del virus, non hanno più alcuna entrata e rischiano il default".

SPORTAL.IT | 18-04-2020 21:11