Serie C, Ascoli con il vantaggio del regolamento. Il Potenza di De Giorgio vuole regalarsi una notte magica

I marchigiani, dopo il pareggio dell'andata, hanno a disposizione due risultati su tre per approdare alle semifinali. Potenza, invece, che deve solo vincere

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Novanta minuti per tenere vivo il sogno Serie B. L’Ascoli si prepara alla notte più importante della stagione ospitando il Potenza nel ritorno dei quarti di finale dei play-off di Serie C, con il “Del Duca” pronto a trasformarsi in una bolgia bianconera. Dopo lo 0-0 dell’andata al “Viviani”, la squadra di Tomei parte con un vantaggio pesantissimo: grazie al miglior piazzamento in campionato, ai marchigiani basteranno infatti due risultati su tre per staccare il pass verso le final-four. Il Potenza, invece, è chiamato all’impresa: per continuare la corsa servirà soltanto vincere.

La partita del Viviani: equilibrio totale

La sfida d’andata ha raccontato perfettamente l’equilibrio della serie. Gara tesa, bloccata, giocata più sui nervi che sulle occasioni. L’episodio che avrebbe potuto cambiare tutto porta la firma di Gori, che dagli undici metri si è fatto ipnotizzare lasciando aperto il discorso qualificazione.

Un errore che tiene ancora in corsa il Potenza, bravo a restare dentro la partita con organizzazione, intensità e spirito di sacrificio. De Giorgio si aggrappa proprio a questo: la capacità dei lucani di soffrire e colpire nel momento giusto, perché se è vero che l’Ascoli parte favorito, è altrettanto vero che nei playoff basta un episodio per ribaltare ogni pronostico.

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Il regolamento sorride ai bianconeri

Il regolamento sorride chiaramente ai bianconeri e potrebbe incidere anche sull’atteggiamento tattico della gara. L’Ascoli non avrà la necessità di forzare immediatamente i ritmi e potrà sfruttare la pressione che inevitabilmente peserà sulle spalle del Potenza col passare dei minuti. I rossoblù saranno obbligati a scoprirsi, ad alzare il baricentro e ad assumersi rischi. Ed è proprio lì che i marchigiani proveranno a colpire, sfruttando qualità, velocità e ripartenze. Il “Del Duca”, annunciato sold out, rappresenta un altro fattore destinato a pesare enormemente. Oltre diecimila tifosi sono pronti a trascinare l’Ascoli in una serata che può indirizzare definitivamente il finale di stagione.

Le probabili formazioni

Tomei va verso la conferma del 4-3-3 con Raffaelli tra i pali, Adjapong e Maurizii sulle corsie laterali e la coppia centrale composta da Rizzo e Nicoletti. In mezzo al campo spazio all’esperienza di Varone insieme a Milanese e Carpani, mentre davanti toccherà a Silipo, Gori e Marsura cercare il guizzo decisivo. Il Potenza risponderà con il consueto atteggiamento aggressivo: De Giorgio punta tutto sull’esperienza e sul fiuto del gol di Caturano, uomo chiamato a guidare l’assalto lucano insieme a Rosafio.

Ascoli (4-3-3): Raffaelli; Adjapong, Rizzo, Nicoletti, Maurizii; Varone, Milanese, Carpani; Silipo, Gori, Marsura. All. Tomei.

Potenza (3-4-1-2): Alastra; Burgio, Verrengia, Armini; Pace, Schimmenti, Steffè, Volpe; Rosafio; Caturano, Selleri. All. De Giorgio.