Serie C, Atalanta meglio di Juventus e Inter: il segreto del modello bergamasco che diventa una lezione per tutti

Missione compiuta per i giovani della Dea, che approfittano della vittoria in Coppa Italia del Potenza e si qualificano di nuovo agli spareggi promozione: è già storia

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Atalanta U23 è nuovamente ai playoff di Serie C. Terza partecipazione consecutiva in tre stagioni per la squadra B della Dea, intenzionata a ripercorrere le orme della Juventus Next Gen e ad alimentare lo straordinario serbatoio giovanile del club bergamasco, abituato a lanciare talenti in prima squadra. Sarà così anche l’anno prossimo? Si vedrà, ma intanto Palestra e Bernasconi rappresentano due validissimi esempi.

Modello Atalanta U23, tra numeri e segreti

L’Atalanta U23 e il suo modello, tra certezze e nuovi talenti in rampa di lancio. Una società che, dopo il primo anno di apprendistato tra i Pro, ha intrapreso una linea differente rispetto alla Juve e alla neonata Inter: infatti, da un paio di stagioni, la formazione U23 bergamasca impiega esclusivamente giocatori fuoriquota al di sotto dei 25 anni, tutti cresciuti nel proprio vivaio. Gli unici quattro elementi più esperti presenti in rosa (che corrispondono ai profili di Bergonzi, Panada, Ghislandi e Cortinovis) vantano ciascuno oltre 17 anni di appartenenza al club.

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Con un’età media pari a 21,1 anni, l’Atalanta U23 risulta essere la squadra più giovane non soltanto del girone C, ma di tutta la Serie C. Inoltre, dei 27 calciatori scesi in campo durante questa annata, ben 21 provengono dal settore giovanile nerazzurro, mentre soltanto 6 sono stati ingaggiati dall’esterno. Tutti comunque Under, peraltro nel girone più difficile di tutti, per aspetti ambientali, investimenti e valori tecnici assoluti.

I singoli in rampa di lancio? Dal classe 2008 Steffanoni al duo classe 2007 Navarro-Idele, con il primo che è l’esordiente meno longevo di tutto il girone C in questa stagione. Manzoni e Vavassori i capocannonieri, con il secondo già nel mirino di Avellino, Spezia e Juve Stabia nell’ultimo mercato estivo di Serie B. E a giugno, sarà di nuovo al centro di attenzioni e trattative. Bene Levak e Misitano con 7 reti ciascuno, mentre Ghislandi è re degli assist con 7 passaggi decisivi, mentre capitan Panada ne ha serviti 6. Vismara portiere stakanovista, con 2.811 minuti giocati.

ATALANTA U23 (stagione 2025/26)

45 punti (undicesimo posto in classifica, qualificazione ai playoff grazie alla vittoria del Potenza in coppa)

11 vittorie

12 pareggi

15 sconfitte

53 gol fatti

50 gol subiti

Differenza reti: +3

Getty

Atalanta U23 meglio di Juve e Inter: ecco dati e numeri

Il confronto con la Juventus Next Gen? Quest’anno, quinto posto e 53 punti fatti in 38 partite disputate per i giovani bianconeri, a fronte di 14 vittorie, 11 pareggi e 11 ko incassati. Nono posto e playoff anche nella passata stagione nel girone C, con una classifica fortemente condizionata dalle esclusioni di Turris e Taranto, mentre nella stagione 2023/24 la Next Gen è stata fermata soltanto ai quarti playoff dalla Carrarese di Antonio Calabro, poi promossa in Serie B dopo la finale contro il Vicenza.

In cosa risulta migliore l’Atalanta U23 rispetto alla squadra B della Vecchia Signora? La Juventus Next Gen ha sì raggiunto tre qualificazioni consecutive ai playoff, ma non dalla sua stagione di fondazione. L’Atalanta U23, invece, ha sempre centrato l’obiettivo dalla sua prima stagione tra i professionisti. Un traguardo, ad oggi, che ha il sapore di impresa, in virtù di quanto successo negli ultimi 90 minuti di campionato: pari a Caravaggio con il Catania e undicesima piazza, che vale tantissimo complice il successo in Coppa Italia del Potenza di De Giorgio. Uno slot extra che spetterà proprio ai bergamaschi nella post season.

E l’Inter Under 23? Amarezza per Stefano Vecchi per la cocente sconfitta con l’Union Brescia, firmata Valerio Crespi, e un dodicesimo posto che lascia l’amaro in bocca per la mancata partecipazione ai playoff. Salvezza raggiunta sì, ma anche un passo indietro rispetto alle altre due compagini Under 23.

Atalanta U23, cosa è successo nelle prime due stagioni della “squadra B”

Il paradosso, per l’Atalanta U23, è che la stagione 2025/26 risulta la peggiore delle tre per numeri e punti conquistati, sin dalla sua fondazione. Nell’annata 2024/25, infatti, erano stati 57 i punti collezionati nel girone A, con un ottavo posto che era valso ancora una volta la partecipazione ai playoff di categoria. 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte all’attivo, con 65 gol fatti e 53 reti subite.

Nel primo anno di “vita”, invece, subito 59 punti nel gruppo settentrionale, con 16 successi, 11 pareggi e 11 ko. Attacco meno prolifico (43 gol fatti) ma difesa più solida, come testimoniano le 36 reti incassate al termine della stagione regolare. E un quinto posto che resta, al momento, il miglior piazzamento della storia dell’Atalanta U23.

ATALANTA U23 (stagione 2024/25)

57 punti (ottavo posto in classifica)

16 vittorie

9 pareggi

13 sconfitte

65 gol fatti

53 reti subite

Differenza reti: +12

ATALANTA U23 (stagione 2023/24)

59 punti (quinto posto in classifica)

16 vittorie

11 pareggi

11 sconfitte

43 gol fatti

36 reti subite

Differenza reti: +7