Serie C, Catania e Lecco si giocano una stagione. Massimino verso il sold-out, i lombardi cercano il colpaccio

La sfida di ritorno tra le due squadre si preannuncia infuocata. Lo stadio è già tutto esaurito, gli etnei hanno a disposizione due risultati su tre

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Il “Massimino” si prepara a una notte ad altissima tensione. Dopo il pareggio senza reti maturato all’andata al Rigamonti-Ceppi, Catania e Lecco si giocano il pass per la semifinale dei play-off di Serie C in una sfida che promette equilibrio, agonismo e un’atmosfera infuocata.

In Lombardia, infatti, è uscita una gara bloccata, con poche vere occasioni da gol ma tantissimi duelli fisici e continui ribaltamenti di fronte. Il Catania ha sfiorato il vantaggio con Forte, fermato dalla traversa, mentre il Lecco ha confermato la propria solidità difensiva riuscendo a limitare le giocate offensive degli etnei. Il pareggio senza reti lascia tutto aperto, anche se il regolamento premia la squadra di Mimmo Toscano: in caso di ulteriore parità al termine dei 90 minuti sarebbe infatti il Catania a qualificarsi grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season.

Il primo atto tra momenti di forte tensione e agonismo in campo

La partita di domenica scorsa è stata caratterizzata anche da momenti di forte tensione fuori dal campo. Prima del calcio d’inizio si sono infatti verificati violenti scontri tra le due tifoserie nei pressi dello stadio Rigamonti-Ceppi. Gli episodi più pesanti sarebbero avvenuti nella zona del Bar Stadio e nelle vie adiacenti all’impianto, dove ultras lecchesi e catanesi sono entrati in contatto costringendo all’intervento immediato di polizia, carabinieri e Digos. Alcuni tifosi sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno poi blindato l’area attorno allo stadio per evitare ulteriori contatti.

Un clima tesissimo che ha fatto da cornice a una partita già delicata sotto il profilo sportivo. In campo, invece, Toscano ha scelto un atteggiamento prudente, puntando su equilibrio e gestione dei ritmi, dall’altra parte il Lecco ha provato a colpire soprattutto in ripartenza grazie alla velocità di Konate e alla fisicità di Sipos.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le probabili formazioni

Per il ritorno il Catania dovrebbe confermare l’ultimo undici (3-4-2-1 il modulo scelto). Davanti a Dini agiranno Ierardi, Miceli e Pieraccini, con Casasola e Celli sulle corsie esterne. In mezzo al campo spazio all’esperienza di Di Tacchio e Quaini, mentre sulla trequarti Cicerelli e Bruzzaniti avranno il compito di accendere la manovra alle spalle dell’ex Benevento Forte.

Il Lecco dovrebbe rispondere con il collaudato 3-5-2: Furlan in porta; Battistini, Tanco e Romani in difesa; Urso e Kritta sugli esterni; Mallamo, Bonaiti e Zanellato in mediana; davanti la coppia Konate-Sipos.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Celli; Cicerelli, Bruzzaniti; Forte. All. Toscano.

Lecco (3-5-2): Furlan; Romani, Battistini, Tanco; Urso, Mallamo, Bonaiti, Zanellato, Kritta; Konate, Sipos. All. Valente.

Il “Massimino” è l’ago della bilancia

Adesso tutto si deciderà in Sicilia, in un “Massimino” che si preannuncia esaurito e pronto a spingere i rossazzurri verso la qualificazione. Il fattore campo potrebbe rappresentare un vantaggio importante per gli uomini di Toscano, chiamati però a mostrare maggiore incisività offensiva rispetto alla gara d’andata. Il Lecco, dal canto suo, ha già dimostrato di sapersi esaltare nelle partite sporche e di avere la forza mentale per restare agganciato al match fino all’ultimo episodio utile. Serviranno attenzione, nervi saldi e capacità di gestire la pressione, perché in palio non c’è soltanto il passaggio del turno ma la possibilità concreta di continuare a inseguire il sogno Serie B.