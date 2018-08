Serie C, c'è la data d'inizio

Dopo la rabbia e le minacce, la Serie C prova a ripartire. All’indomani del clamoroso comunicato con cui il Consiglio Direttivo della Lega Pro metteva addirittura in discussione lo stesso inizio del campionato 2018-2019, ecco il parziale passo indietro attraverso un altro comunicato che fissa la data della prima giornata: "Il Consiglio Direttivo di Lega Pro del 6 agosto 2018, a parziale modifica del Com. Uff. n. 263/L del 27/06/2018, ha deliberato di posticipare la data d’inizio del Campionato Serie C 2018-2019 a domenica 2 settembre 2018” si legge sul sito ufficiale.

Resta quindi valida la data del 22 agosto per il varo dei calendari, a patto che per quella data venga fatta chiarezza sui ripescaggi. Dopo il no del Tar del Lazio al ricorso dell’Avellino, i posti vacanti dovrebbero essere sette, dati dalle tre rinunce (Andria, Mestre e Reggiana), da quello liberato dalla fusione tra Bassano e Vicenza e quelli delle tre squadre che dovranno essere ripescate in B al posto di Bari, Cesena e dello stesso Avellino, con ogni probabilità Novara, Catania e Siena. I ripescaggi in C dovrebbero però essere solo tre, quelli di Cavese e Imolese più l’ammissione della Juventus B: si va quindi verso un nuovo format con 56 squadre.



SPORTAL.IT | 07-08-2018 19:00