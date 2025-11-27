Serie C Coppa Italia tabellone quarti di finale: in campo il 10 dicembre 2025

Nella serata di ieri è calato il sipario sugli ottavi di finale: tra le sfide dei quarti spiccano Ternana-Brescia e il derby del sud tra Potenza e Crotone.

La Coppa Italia di Serie C entra finalmente nel vivo. Con gli ottavi ufficialmente archiviati, il tabellone dei quarti è definito e il torneo della terza serie italiana si prepara ad accendere davvero i riflettori.

È stata una tornata ricca di gol, sorprese, ribaltoni e conferme importanti, con squadre capaci di imporsi per qualità e altre che hanno saputo soffrire fino all’ultimo istante. Il format a partita secca senza supplementari aumenta la tensione: chi sbaglia paga, chi resta lucido vola avanti.

Non a caso la competizione continua a regalare partite elettriche e ribaltamenti che esaltano la natura imprevedibile di un torneo, che oltre al trofeo, mette sul piatto la possibilità di staccare il pass per i prossimi play-off di Serie C.

Ravenna autoritario: un 3-0 che manda un messaggio al torneo

Tra le protagoniste di giornata spicca il Ravenna, capace di dominare e domare l’Arzignano Valchiampo con un netto 3-0 e una prestazione di forza. La doppietta di Zagre ha indirizzato subito la gara, spezzando l’equilibrio dopo pochi minuti, mentre Luciani ha chiuso i conti nel finale. La squadra romagnola ha mostrato quindi un’altra prova di maturità crescente e si candida a essere una delle possibili rivelazioni della competizione. Ora il test si fa più duro: ai quarti c’è il Renate, una sfida che promette battaglia.

Union Brescia, candidata alla vittoria finale

Tra le qualificate spicca anche l’Union Brescia, protagonista di una prova di grande maturità nel suo percorso di Coppa. La squadra già ben rodata di Aimo Diana, dopo essere andata sotto contro la Sambenedettese (griffe di Pezzola), ha saputo reagire e ribaltare l’iniziale svantaggio, grazie al tris autore firmato da Valente, Silvestri e capitan Balestrero. Ora la sfida con la Ternana rappresenta un ostacolo delicato, ma anche un’opportunità da non sbagliare: la sensazione è che l’Union Brescia abbia ancora margini di crescita e non abbia alcuna intenzione di fermarsi proprio adesso.

Tra rigori e rimonte: Latina, Pro Vercelli e Renate protagoniste

Non sono mancate le emozioni nelle altre sfide. Il Latina ha eliminato l’Arezzo dopo una lotta punto a punto decisa ai rigori, dimostrando compattezza e freddezza. La Pro Vercelli ha invece firmato la vittoria più roboante del turno: un 5-1 che ha travolto l’Atalanta U23 e ha messo in luce una squadra capace di attaccare con continuità e varianti offensive. Rimonta da applausi quella del Renate, che ha piegato l’Inter U23 con carattere e determinazione, ribaltando una gara complicata e conquistando con merito un posto tra le prime otto.

I quarti di finale: si parte il 10 dicembre

Con le qualificate definite, il tabellone dei quarti presenta incroci molto interessanti: Pro Vercelli-Latina, Ravenna-Renate, Potenza-Crotone e Ternana-Union Brescia. Quattro sfide secche, quattro stili di gioco differenti, otto squadre con ambizioni e motivazioni diverse.

L’Union Brescia parte con il peso delle favorite, Ravenna e Crotone sono un gradino sotto. Riflettori focalizzati anche alle autentiche rivelazioni come Pro Vercelli e Potenza che hanno dimostrato di saper interpretare alla grande le gare senza appello. Insomma, c’è né è per tutti i giusti e l’affascinante format della Coppa Italia di Serie C tornerà mercoledì 10 dicembre: in palio c’è un pass per le semifinali.

Quarti di finale (mercoledì 10 dicembre):