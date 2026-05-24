Serie C, Dimarco porta bene all’Ascoli: Catania travolto. Brescia più forte del Var: Crespi gela la Salernitana

Sotto gli occhi dell’mvp della Serie A, i bianconeri travolgono il Catania nella semifinale d’andata. A Corini annullati due gol, poi l'eurogol di Crespi beffa Cosmi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sotto gli occhi dell’mvp della Serie A, Federico Dimarco, l’Ascoli travolge il Catania nell’andata delle semifinali dei playoff di Serie C. I marchigiani prenotano un posto per l’ultimo atto che vale la promozione in B, mentre la Salernitana viene beffata nel recupero dall’Union Brescia, che si salva grazie all’eurogol di Crespi. I giochi sono più che mai aperti: la qualificazione si deciderà nel match di ritorno in programma al Rigamonti.

Serie C, l’Ascoli vola con Dimarco: festa al Del Duca

Prima del fischio d’inizio della semifinale tra Ascoli e Catania, c’è stato un momento speciale che ha probabilmente galvanizzato l’undici allenato da Francesco Tomei. Al Del Duca ha infatti fatto tappa Dimarco, reduce dal doblete con l’Inter e fresco di nomina a mvp del campionato di Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

All’esterno nerazzurro è stata consegnata la maglia numero 11 che indossò ai tempi della sua avventura ad Ascoli nel 2016. “All’apice della carriera, con il mondo del calcio ai suoi piedi… ma con lo sguardo sempre rivolto alle proprie radici. Bentornato ad Ascoli, Federico Dimarco! Perché i grandi campioni non dimenticano mai da dove sono partiti!”, questa la dedica del club marchigiano al calciatore.

Bianconeri forza 4: Catania travolto

Partita senza storia al Del Duca. L’Ascoli si conferma squadra solida, mentre nel Catania emergono quelle fragilità già viste ai quarti contro il Lecco. I padroni di casa sbloccano il match a pochi istanti dall’intervallo con Corradini, bravo a finalizzare l’assist di D’Uffizi.

Nella ripresa arriva l’uno-due micidiale di Guiebre e Gori, prima del sigillo finale di Milanese. Si giocherà mercoledì 27 maggio il ritorno al Massimino: al Catania servirà un miracolo per ribaltare i bianconeri, che hanno dominato la gara d’andata.

Brescia più forte del Var: Crespi gela la Salernitana

La Salernitana vede sfumare nel recupero la vittoria nella semifinale d’andata dei playoff di Serie C contro l’Union Brescia. Padroni di casa avanti al 52’ con il tiro a giro di De Boer. Senza lo squalificato Cosmi, sostituito in panchina da Scurto, le cose sembrano mettersi bene per i granata, anche grazie all’aiuto del Var. Dopo 7’, infatti, viene annullato un gol di Crespi per fallo di mano. Al 20’ l’ex attaccante dell’Avellino sfiora l’1-1, ma questa volta è la traversa a negargli la rete.

Al 58’ Donnarumma si oppone al colpo di testa del solito Crespi, ma sulla respinta Mercati insacca: interviene di nuovo il VAR per un tocco di mano, rete annullata. Nel recupero, l’eurogol di Crespi gela i 26mila dell’Arechi: cross di Valente e rovesciata vincente per l’1-1. Il ritorno è in programma mercoledì 27 maggio, alle 20:00, al Rigamonti.