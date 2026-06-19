Serie C, ecco come saranno i prossimi gironi: il destino incerto di Spezia e Reggiana

In attesa del comunicato ufficiale della Serie C, ecco come potrebbero essere i prossimi gironi. Enigma Spezia e Reggiana nel B, nell'A domina la Lombardia

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

L’estate della Serie C è iniziata e, come ogni anno, uno degli argomenti più discussi riguarda la composizione dei tre gironi del prossimo campionato. Mentre club e tifosi attendono il comunicato ufficiale della terza divisione italiana, le ipotesi iniziano a prendere forma e permettono già di immaginare quello che potrebbe essere lo scenario della stagione 2026-27. Al centro del dibattito ci sono soprattutto Spezia e Reggiana, due piazze reduci dalla retrocessione dalla Serie B e destinate inevitabilmente a recitare un ruolo da protagoniste nella corsa al ritorno tra i cadetti.

La cartina geografica conta, ma occhio ai cambiamenti

La costruzione dei gironi non è mai un semplice esercizio geografico. Oltre alla posizione delle squadre sulla cartina, infatti, entrano in gioco diversi fattori: la presenza delle seconde squadre (Juventus, Inter e Atalanta), la necessità di mantenere un equilibrio numerico tra i raggruppamenti e la volontà di evitare trasferte eccessivamente onerose. Per questo motivo ogni estate si apre una sorta di partita parallela che coinvolge dirigenti, tifosi e addetti ai lavori.

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Nel girone A domina la Lombardia

Il raggruppamento A dovrebbe mantenere una forte impronta settentrionale. Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino rappresentano il cuore di un raggruppamento che si preannuncia competitivo e ricco di derby. Diverse realtà consolidate della categoria saranno chiamate a confrontarsi con neopromosse ambiziose e con le formazioni Under 23 (la Juventus Next Gen dovrebbe prendere il posto dell’Inter). Altra particolarità sarà la presenza di ben quattro realtà bresciane: Desenzano, Ospitaletto, Lumezzane e Union Brescia, un’ossatura importante nel girone A. In questo contesto non sembrano esserci particolari dubbi sulle squadre che comporranno il blocco principale del girone, anche se alcune società emiliane potrebbero essere utilizzate come pedine per garantire il corretto equilibrio tra i tre raggruppamenti.

Girone A: Albinoleffe, Alcione, Arzignano, Cittadella, Desenzano (promossa), Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese (promossa), Giana, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Treviso (promossa), Union Brescia, Vado (promossa).

Spezia e Reggiana, quale destino?

È proprio qui che entra in scena il tema Spezia-Reggiana. Le due retrocesse rappresentano infatti uno snodo fondamentale nella definizione del Girone B. Per ragioni geografiche la loro collocazione naturale appare quella del raggruppamento centrale, ma la decisione finale avrà inevitabilmente ripercussioni anche sulle altre squadre. Inserire entrambe nel Girone B significherebbe creare un torneo di altissimo livello, con numerose società costruite per puntare ai playoff o addirittura alla promozione diretta. Da un punto di vista tecnico, il Girone B rischia di diventare il più affascinante dell’intera Serie C. Lo Spezia arriverebbe con l’obiettivo dichiarato di tornare immediatamente in Serie B, mentre la Reggiana cercherebbe di sfruttare l’esperienza accumulata negli ultimi anni per rilanciarsi dopo la delusione della retrocessione. Attorno a loro ruoterebbero altre piazze storiche e società particolarmente ambiziose, dando vita a una lotta serrata fin dalle prime giornate.

Girone B: Atalanta U23, Campobasso, Carpi, Forlì, Grosseto (promossa), Gubbio, Guidonia, Latina, Livorno, Ostiamare (promossa)

Perugia, Pescara (retrocessa), Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana (retrocessa), Sambenedettese, Spezia (retrocessa), Torres, Vis Pesaro.

La possibile conformazione del girone C

Più definito appare invece il quadro del Girone C, destinato ad accogliere le formazioni del Sud. Anche in questo caso non mancherebbero club prestigiosi e piazze calorose, confermando ancora una volta come la Serie C rappresenti uno dei campionati più difficili e imprevedibili del calcio italiano. La distribuzione geografica sembra infatti lasciare meno margini di manovra rispetto agli altri due raggruppamenti.

Girone C: Altamura, Bari (retrocessa), Barletta (promossa), Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cerignola, Cosenza, Crotone

Foggia (riammessa per la Ternana), Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia (promossa), Scafatese (promossa)

L’attesa cresce, la Serie C è pronta ad alzare il sipario

Naturalmente bisognerà attendere ancora qualche settimana per conoscere la composizione ufficiale dei gironi. Le verifiche burocratiche e gli ultimi passaggi formali potrebbero ancora modificare il quadro. Tuttavia la sensazione è che il destino di Spezia e Reggiana sia ormai orientato verso il Girone B. Se così fosse, il campionato centrale si candiderebbe a diventare uno dei più equilibrati e spettacolari degli ultimi anni, con diverse squadre pronte a contendersi un posto al sole e un solo obiettivo finale: la promozione in Serie B.