Nella sede della Lega Pro è andato in scena il sorteggio degli accoppiamenti dei play off nazionali in programma domenica 19 maggio e mercoledì 22 (andata e ritorno).

Queste le partite:

Feralpisalò-Catanzaro

Potenza-Catania

Arezzo-Viterbese

Carrarese-Pisa

Monza-Imolese

SPORTAL.IT | 16-05-2019 12:50