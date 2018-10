Serie C, ecco quando giocheranno le 'rientrate'

Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro ha disposto il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese Castrense e ha aggiornato il programma gare dalla decima alla tredicesima giornata per le società in oggetto, nelle date e con i relativi orari.

DECIMA ANDATA – 3-4 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

GOZZANO ROBUR SIENA Domenica Ore 16.30

PRO VERCELLI NOVARA (*) Sabato Ore 20.30

VIRTUS ENTELLA PISA Domenica Ore 16.30 (*) anticipo disposto in relazione alla concomitanza di altro evento.

GIRONE B

MONZA TERNANA Domenica Ore 14.30

GIRONE C

POTENZA CATANIA Sabato Ore 16.30

VITERBESE CASTRENSE RIETI Sabato Ore 20.30

UNDICESIMA GIORNATA ANDATA – 10-11 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

NOVARA AREZZO Domenica Ore 16.30

PONTEDERA VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 16.30

ROBUR SIENA PRO VERCELLI Domenica Ore 16.30

GIRONE B

TERNANA GUBBIO Domenica Ore 18.30

GIRONE C

CATANIA CATANZARO Sabato Ore 20.30

MATERA VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 14.30

DODICESIMA GIORNATA ANDATA – 17-18 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

ARZACHENA PRO VERCELLI Domenica Ore 14.30

CUNEO NOVARA Domenica Ore 14.30

LUCCHESE ROBUR SIENA Domenica Ore 20.30

VIRTUS ENTELLA ALESSANDRIA Domenica Ore 16.30

GIRONE B

IMOLESE TERNANA Domenica Ore 14.30

GIRONE C

JUVE STABIA CATANIA Sabato Ore 18.30

VITERBESE CASTRENSE CASERTANA Sabato Ore 18.30

TREDICESIMA GIORNATA ANDATA – 24-25 NOVEMBRE 2018

GIRONE A

NOVARA GOZZANO Domenica Ore 14.30

PRO VERCELLI JUVENTUS U23 Domenica Ore 20.30

ROBUR SIENA VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 20.30

GIRONE B

PORDENONE TERNANA Domenica Ore 14.30

GIRONE C

CATANIA REGGINA Sabato Ore 20.30

VIBONESE VITERBESE CASTRENSE Sabato Ore 14.30

