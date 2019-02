Serie C, frenano le prime della classe

Frenate per le capolista dei gironi di serie C nella 25esima giornata del campionato. La Pro Vercelli capofila del guppo A pareggia in casa contro la Pro Patria ed ora è a +3 dalla Carrarese, anche se può sempre contare su tre partite da recuperare.

Nel gruppo B rallenta il Pordenone a Vicenza: la Triestina ora è a -7. Nel C il Catania approfitta della giornata di riposo della Juve Stabia per portarsi a -6.

Girone A, risultati e classifica

Pontedera-Arezzo 1-1

Juventus U23-Arzachena 1-0

Lucchese-Gozzano 0-0

Novara-Carrarese 1-2

Olbia-Cuneo 1-2

Pro Vercelli-Pro Patria 0-0

Robur Siena-Alessandria 3-1

Virtus Entella-Pro Piacenza rinviata

Piacenza-Albissola 1-1

Pisa-Pistoiese 2-1

Classifica: Pro Vercelli*** 46, Carrarese 43, Piacenza* 43, Arezzo 42, Siena** 40, Virtus Entella******* 39, Pro Patria 37, Pisa* 36, Pontedera 35, Novara* 34, Juventus U23 28, Gozzano* 26, Cuneo** 25, Alessandria** 22, Albissola 21, Lucchese** 20, Pistoiese**** 20, Olbia** 20, Arzachena 14, Pro Piacenza******* 8.

* 1 partita in meno

** 2 partite in meno

*** 3 partite in meno

**** 4 partite in meno

******* 7 partite in meno

Girone B, risultati e classifica

Giana Erminio-Alma Juventus Fano 1-0

Gubbio-Imolese 2-3

Sudtirol-Fermana 2-0

Ternana-Virtus Verona 2-2

Vis Pesaro-Renate 0-1

FeralpiSalò-Albinoleffe 1-0

L.R. Vicenza-Pordenone 1-1

Sambenedettese-Ravenna 0-1

Triestina-Monza 3-1

Teramo-Rimini 1-0

Classifica: Pordenone 50, Triestina 43, Imolese 41, FeralpiSalò 40, Sudtirol, 38, Ravenna 38, Monza 36, Fermana 36, Vicenza 35, Vis Pesaro 33, Ternana 32, Sambenedettese 32, Gubbio 29, Teramo 27, Renate 27, Rimini 27, Alma J. Fano 24, Giana Erminio 24, Virtus Verona 21, Albinoleffe 19.

Girone C, risultati e classifica

Bisceglie-Trapani 0-0

Catanzaro-Paganese 4-1

Monopoli-Viterbese 0-2

Rieti-Sicula Leonzio 0-0

Virtus Francavilla-Matera 3-0 (a tavolino)

Catania-Casertana 3-0

Cavese-Vibonese 0-0

Potenza-Rende 0-0

Siracusa-Reggina

Classifica: Juve Stabia* 56, Catania* 50, Trapani 48, Catanzaro* 47, Vibonese 36, Casertana 35, Monopoli* 34, Reggina* 33, Rende 33, Potenza* 32, Virtus Francavilla** 30, Cavese** 28, Viterbese****** 25, Sicula Leonzio 25, Siracusa** 19, Rieti* 19, Bisceglie 19, Paganese* 9, Matera -16.

* 1 partita in meno

** 2 partite in meno

****** 6 partite in meno

SPORTAL.IT | 11-02-2019 15:45