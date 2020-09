Serie C, Ghirelli: "Stadi aperti al 25-30% della capienza"

Il mondo del calcio tenta un graduale ritorno alla normalità per quanto riguarda l’affluenza del pubblico negli stadi dopo l’emergenza Coronavirus. Dopo la parziale riapertura in Serie A anche la Serie C potrebbe ritrovare presto il contatto con i tifosi.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha spiegato la proposta durante il Direttivo che si è tenuto oggi: “Con il Comitato 4.0 abbiamo elaborato e presentato una proposta che consenta un’apertura graduale dei nostri stadi e palazzetti, in sicurezza, in modo da avere una parte di pubblico parametrata alla capienza dei nostri impianti, nella misura del 25-30%, già a cominciare dalla prima giornata di campionato. Attendiamo fiduciosi un riscontro ufficiale a seguito delle interlocuzioni che avremo con le autorità competenti. I tifosi sono fondamentali per i nostri club e per il nostro calcio”.

Tra gli argomenti toccati c’è stato anche quello del protocollo sanitario, strettamente collegato al ritorno alla normalità: “Per la Lega Pro la salute è ed è sempre stata al primo posto e lo abbiamo dimostrato da fine febbraio: siamo stati i primi a fermarci per tutelare i nostri tesserati. Ma non possiamo dimenticare che già in occasione della ripresa della fase di play off e play out nello scorso campionato, con i presidenti, facemmo presente che il protocollo sanitario così come emanato non era sostenibile né dal punto di vista economico, né nella sua fase di attuazione e di gestione per la nostra categoria”.

OMNISPORT | 21-09-2020 20:08