Serie C, gli squalificati

Il Giudice Sportivo della Serie C ha deliberato dopo le gara d’andata dei playout e del primo turno nazionale dei playoff.

Questi i giocatori squalificati:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DJOULOU ZOKOHI FRANCK A (BISCEGLIE) per condotta violenta nei confronti di un avversario con il pallone non a distanza di gioco

DELLAFIORE HERMAN PAOLO (PAGANESE) per offese nei confronti del quarto ufficiale di gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RICCI GIACOMO (CARRARESE)

SCAGLIA LUIGI ALBERTO (CARRARESE)

ABDALLAH BASIT (AREZZO)

LUCIANI ALESSIO (AREZZO)

KARKALIS FRANCESCO (CARRARESE)

ROSAIA GIACOMO (CARRARESE)

RIZZO GIUSEPPE (CATANIA)

BIANCHIMANO ANDREA (CATANZARO)

SIGNORINI ANDREA (CATANZARO)

CARRARO FEDERICO (IMOLESE)

FIORE CORENTIN (IMOLESE)

HRAIECH SABER (IMOLESE)

ROSSI GIANMARIA (IMOLESE)

BERNARDINI MARIANO (LUCCHESE)

BUSCHIAZZO MOREL FABRIZIO (PISA)

MARIN MARIUS MIHAI (PISA)

SALES SIMONE (POTENZA)

MANCOSU MATTEO (VIRTUS ENTELLA)

CODA ANDREA (VITERBESE CASTRENSE)

PACILLI MARIO (VITERBESE CASTRENSE)

Tra i dirigenti, inibito fino al 30 maggio con ammenda di 500 euro al presidente del Potenza Salvatore Caiata perché "allontanato per proteste" durante la partita contro il Catania, "a fine gara rientrava sul terreno di gioco rivolgendo un'offesa all'arbitro".



SPORTAL.IT | 20-05-2019 18:38