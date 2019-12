Serie C, gli squalificati sono 38

Gli squalificati in serie C sono 38 dopo le gare dell'ultima giornata di andata dei tre gironi.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ADAMO EMANUELE PIO (CASERTANA)

per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

REMEDI LORENZO (GIANA E.)

per comportamento offensivo verso la terna arbitrale (r.A.A.).

PELLIZZARI STEFANO (RAVENNA)

per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCIA VICTOR (FERALPISALÒ)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

PIROLA DAVIDE (GIANA E.)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

DI MASSIMO ALESSIO (SAMBENEDETTESE)

per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

ALTOBELLO ERRICO (VIBONESE)

per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VANACORE EMILIO (PICERNO)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CINAGLIA DAVIDE (GUBBIO)

per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.

CLEMENZA LUCA (JUVENTUS U23)

entrambe per proteste verso l'arbitro.

VITOFRANCESCO FERDINANDO (RENDE)

per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.

SOSA CRISTIAN NICOLA (SICULA LEONZIO)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

DE GIORGI FRANCESCO (VITERBESE CASTRENSE)

per proteste verso l'arbitro e per simulazione di fallo.

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE CASTRENSE)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSENZA FRANCESCO (ALESSANDRIA)

BELLONI NICCOLO (AREZZO)

ALFAGEME LUIS MARIA (AVELLINO)

LAEZZA GIULIANO (AVELLINO)

MORERO SANTIAGO EDUARDO (AVELLINO)

LIGI ALESSANDRO (CARPI)

STATELLA GIUSEPPE (CATANZARO)

BERNARDINI MARIANO (PONTEDERA)

BOVOLON EDOARDO (COMO)

RAGGIO GARIBALDI SILVANO (COMO)

LEGATI ELIA (FERALPISALÒ)

BRUSCAGIN MATTEO (VICENZA)

ROTA ARENSI (MONOPOLI)

MURONI MATTIA (OLBIA)

SCHIAVON EROS (PRO VERCELLI)

KIRWAN NIKO (REGGIO AUDACE)

ROZZIO PAOLO (REGGIO AUDACE)

VARONE IVAN (REGGIO AUDACE)

ZANCHI ANDREA (RIETI)

PALMA ANTONIO (RIMINI)

MUNGO DOMENICO (TERAMO)

PIACENTINI MATTEO (TERAMO)

SUAGHER EMANUELE (TERNANA)

ATANASOV ZHIVKO STANISLA (VITERBESE CASTRENSE)

SPORTAL.IT | 17-12-2019 17:19