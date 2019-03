Serie C, gli squalificati sono ventuno

Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo della Lega Pro dopo le partite della 31a giornata dei tre gironi, giocatesi tra il 16 e il 18 marzo

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 1.500,00 AREZZO perché propri sostenitori, in campo avverso, più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 1.500,00 RIMINI perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo e lanciavano nel recinto di gioco un fumogeno acceso, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 1.500,00 VIBONESE per comportamento antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio, venivano ritardate le operazioni di restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 1.500,00 L.R. VICENZA perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MIGLIORINI GIANNI (VIS PESARO)

per comportamento non regolamentare in campo e per aver proferito espressioni blasfeme (r.proc.fed., allenatore in seconda).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

RIGHI LUCA DAVIDE (MONZA)

per comportamento scorretto verso un calciatore avversario durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MEDVED ZAN (VIS PESARO)

per aver tentato di colpire con una testata due calciatori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZINI STEFANO (CARRARESE)

CAGNANO ANDREA (PISTOIESE)

MAURI JUAN ALBERTO (LUCCHESE)

SORRENTINO LORENZO (LUCCHESE)

LEGATI ELIA (FERALPISALÒ)

BONALUMI SIMONE (GIANA E.)

BURRAI SALVATORE (PORDENONE)

PERSIA ANGELO (TERAMO)

DEFENDI MARINO (TERNANA)

SABOTIC MINEL (ALBINOLEFFE)

GUIDETTI LUCA (FERALPISALÒ)

PICCOLI GIANLUCA (GIANA E.)

ESPECHE MARCOS ANDRES (GUBBIO)

BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE)

PAPONI DANIELE (JUVE STABIA)

IOTTI LUCA (OLBIA)

DE AGOSTINI MICHELE (PORDENONE)

GOMEZ GUIDO (RENATE)

CIANCI PIETRO (ROBUR SIENA)

OLCESE EMILIANO (VIS PESARO)

SPORTAL.IT | 19-03-2019 20:50