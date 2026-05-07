Serie C, il Casarano è la matricola terribile dei playoff: Cosenza travolto, il sogno continua contro il Renate

La squadra di Vito Di Bari affronterà la formazione lombarda nel primo turno Nazionale. L'andata è domenica al Capozza, mercoledì il ritorno in trasferta

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

C’è una squadra che nei play-off di Serie C sta facendo innamorare tutti e arriva dal cuore del Salento. Il Casarano, dopo il colpaccio nel derby pugliese col Monopoli, ieri, ha travolto il Cosenza con un clamoroso 5-1 al “Marulla”, conquistando la fase nazionale e trasformando una splendida stagione in una vera favola calcistica. Adesso il sorteggio ha regalato ai rossazzurri la sfida contro il Renate, altra formazione costruita per vincere. Una montagna da scalare, almeno sulla carta, ma dopo la notte di Cosenza nessuno può più permettersi di guardare il Casarano dall’alto in basso.

La notte che ha cambiato tutto

La vittoria contro il Cosenza è stata molto più di una qualificazione, ma il momento in cui la squadra pugliese ha capito davvero di poter sognare in grande. Sotto nel punteggio dopo pochi minuti, la formazione di Vito Di Bari ha reagito con personalità, ribaltando completamente la partita fino a trasformarla in un dominio assoluto. Cinque gol al “Marulla” non si segnano per caso e dietro alla prestazione di ieri sera c’erano intensità, organizzazione e soprattutto fame con il Casarano che non ha mai smesso di attaccare, anche quando il risultato era già in mano. Ed è proprio questo spirito che sta trascinando i rossazzurri nel luna park dei play-off: la sensazione di non avere nulla da perdere e tutto da conquistare.

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I punti di forza del Casarano

Il grande merito della squadra di Vito di Bari è aver costruito un’identità fortissima. La matricola pugliese, infatti, dopo aver chiuso la stagione regolare all’ottavo posto, continua a giocare con aggressività, ritmo alto e coraggio. E soprattutto nei playoff questo atteggiamento sta facendo la differenza. Davanti la squadra ha qualità ed esperienza per colpire in qualsiasi momento, mentre il centrocampo garantisce equilibrio e intensità. Ma il vero segreto è il gruppo, in quanto ogni giocatore sembra disposto a sacrificarsi per l’altro e questa compattezza si vede soprattutto nei momenti difficili. Contro il Cosenza, il Casarano ha dato l’impressione di essere una squadra mentalmente libera. Ed è proprio questa leggerezza a renderla tremendamente pericolosa.

Vito Di Bari, l’uomo della rinascita

Dietro la favola rossazzurra c’è soprattutto il lavoro del condottiero Vito Di Bari. L’allenatore pugliese ha plasmato una squadra che rispecchia perfettamente il suo carattere: intensa, combattiva e mai doma. Di Bari è riuscito a entrare nella testa dei giocatori prima ancora che sul piano tattico, creando una mentalità vincente e un gruppo compatto. E ora per lui arriva una sfida complicata contro il Renate.

Una città che sogna ad occhi aperti

A Casarano il calcio è tornato a essere il centro di tutto. Le bandiere rossazzurre alle finestre, i caroselli dopo ogni vittoria e l’entusiasmo che cresce partita dopo partita raccontano perfettamente cosa significhi questa cavalcata per la città. Per anni la piazza aveva inseguito il ritorno tra i professionisti, vivendo stagioni complicate e tante delusioni. Ora invece il Casarano è diventato simbolo di orgoglio e rinascita sportiva. E il doppio confronto contro il Renate accende inevitabilmente la fantasia dei tifosi, che iniziano a credere davvero nell’impresa. Perché le favole playoff spesso nascono proprio così: con una squadra partita senza pressioni che improvvisamente scopre di poter spaventare tutti.

Renate, il prossimo gigante da sfidare

Il sorteggio ha regalato al Casarano un’avversaria complicata come il Renate. Ma proprio per questo il doppio confronto (domenica 10 l’andata e mercoledì 13 maggio il ritorno) rischia di diventare affascinante. Da una parte una corazzata obbligata a vincere, dall’altra una squadra che gioca sulle ali dell’entusiasmo e con la leggerezza di chi sta vivendo un sogno inatteso. E in fondo è proprio questo il bello della post season: a volte il peso della pressione conta più del nome scritto sulla maglia. Il Casarano lo ha già dimostrato a Cosenza e adesso vuole divertirsi ancora.