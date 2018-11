Serie C, il girone A parla toscano

Dopo il percorso a singhiozzo in attesa che si definisse il format della Serie B, la Serie C marcia ora a pieno regine e con partite ogni tre giorni. Tra turni regolari di campionato, posticipi e recuperi le classifiche cambiano di continuo. Cortissima la graduatoria del girone A, dove il Piacenza perde in casa contro l’Arezzo cedendo il primato alla squadra di Dal Canto, in coabitazione con la Carrarese che ha travolto il Pisa.

Prosegue la scalata della Pro Vercelli che affossa la Juventus Under 23, dove Zironelli rischia l'esonero, mentre l’Entella cade a Siena dopo sei vittorie consecutive. Nel girone B Fermana travolta nel derby a Pesaro, ma la Triestina non va oltre il pareggio, nel C il Trapani riposa, ma ne approfitta solo la Juvue Stabia che rafforza il primato.

Girone A

Alessandria-Cuneo 0-3

Albissola-Pro Piacenza 1-0

Novara-Gozzano 0-0

Olbia-Pistoinese 1-1

Piacenza-Arezzo 0-2

Pro Patria-Lucchese 2-2

Pro Vercelli-Juventus Under 23 1-0

Siena-Virtus Entella 1-0

Pontedera-Arzachena 2-0

Girone B

Albinoleffe-Ravenna 0-1

Carrarese-Pisa 4-1

FeralpiSalò-Fano 1-0

Monza-Imolese 1-1

Renate-Gubbio 1-0

Rimini-Virtus Verona 1-0

Sambendettese-Triestina 0-0

Teramo-Giana 0-1

Vis Pesaro-Fermana 3-0

Girone C

Bisceglie-Potenza 1-1

Casertana-Paganese 4-1

Catania-Reggina 1-0

Cavese-Rende 1-1

Matera-Siracusa 2-1

Rieti-Juve Stabia 1-3

Sicula Leonzio-Catanzaro 0-2

Vibonese-Viterbese 1-0

Virtus Francavilla-Monopoli 3-3

