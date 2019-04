Serie C, il regolamento per le retrocessioni

Il Consiglio Federale della Lega Pro ha approvato il nuovo regolamento per le retrocessioni in Serie D per la stagione 2018-2019.

Tenuto conto dell'esclusione di Pro Piacenza e Matera a torneo in corso, le retrocessioni scendono da nove a cinque.

Nel girone B, l’unico a 20 squadre, è prevista una retrocessione diretta e un play-out tra la penultima e la terzultima squadra, ma la penultima scenderà direttamente se tra i due club ci saranno più di otto punti di differenza.

Nei gironi A e C, invece, non sono previste retrocessioni dirette a meno che non vi siano più di otto punti di distacco tra penultima e ultima classificata.

In tutti gli altri casi si giocherà un play-out tra queste due squadre: le perdenti retrocedono in Serie D, mentre le due vincenti si scontrano tra loro e chi perde scenderà tra i Dilettanti.



SPORTAL.IT | 02-04-2019 20:20