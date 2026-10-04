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CALCIO SERIE C

Insigne lancia la rimonta del Catania. Per il Pescara la festa inizia al 96’

Il Cittadella cade per la prima volta dopo sette vittorie, il Sorrento torna momentaneamente in vetta. Colpi esterni di Pescara e Sambenedettese

4 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Cade il Cittadella per la prima volta, colpi allo scadere di Catania e Pescara: che turno di Serie C. Tra gol, sorpassi, rimonte e finali da batticuore ne approfittano i siciliani che aspettano il 94′ per piegare il Crotone, il Pescara invece colpisce proprio allo scadere il Livorno. In alto si muove anche il Sorrento, che torna momentaneamente al comando del girone C. Il resoconto delle gare dell’ottavo turno.

Cittadella, finisce la corsa perfetta

Dopo sette vittorie consecutive e 21 punti, arriva il primo stop della stagione per il Cittadella. Al Tombolato passa l’AlbinoLeffe, capace di imporsi 2-1 al termine di una gara decisa nel finale del primo tempo.

Desogus sblocca la sfida, poi Sottini firma il raddoppio prima dell’intervallo. I veneti provano a reagire, ma la rimonta non arriva. Si interrompe così la striscia più lunga di successi consecutivi registrata finora nel calcio professionistico italiano.

Sorrento, una notte in vetta

Nel girone C il Sorrento rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e torna a respirare aria di vertice. Il 2-0 sul Casarano porta la firma di Bolzan e Loreto, protagonisti dei gol che valgono tre punti pesanti.

Con il successo i campani salgono a quota 18 e si prendono almeno per una notte il primo posto, in attesa delle gare di Potenza e Bari.

Catania, Coda decide al 94′

Il colpo di giornata arriva però a Catania. I rossazzurri superano 2-1 il Crotone in rimonta grazie a un calcio di rigore trasformato da Massimo Coda al quarto minuto di recupero e la rete di Roberto Insigne al 69′ che aveva riportato i conti in parità.

Per l’attaccante 37enne è il primo gol con la nuova maglia e arriva nel momento più importante. Il successo permette al Catania di conquistare per la prima volta da febbraio due vittorie consecutive: un segnale importante per una squadra che prova a rilanciarsi nelle zone alte della classifica.

Pescara, blitz allo scadere

Anche a Livorno il verdetto arriva quando ormai il pareggio sembra scritto. Il Pescara di Buscé trova infatti l’1-0 con Sardo proprio nel finale – al 96′ – e porta a casa tre punti pesantissimi.

Una vittoria esterna che riscatta il ko interno della giornata precedente e regala agli abruzzesi una boccata d’ossigeno. Per il Livorno, invece, resta il rammarico di aver resistito fino agli ultimi minuti prima di essere punito.

Sambenedettese, prima frenata del Grosseto

Nel girone B cade per la prima volta anche il Grosseto. La neopromossa viene superata in casa dalla Sambenedettese, che si impone con un netto 3-1.

La partita prende una direzione precisa già nel primo quarto d’ora: Piccoli e Sgarbi colpiscono tra il 10′ e il 15′, mettendo subito in salita la sfida per i padroni di casa. Nella ripresa Candellori completa il lavoro e chiude i conti.

Pro Vercelli e Desenzano, tre punti pesanti

Tra gli altri risultati di giornata spiccano i successi di Pro Vercelli e Desenzano. I piemontesi superano 2-0 il Carpi, mentre il Desenzano ha la meglio sulla Folgore Caratese.

Da segnalare anche il pareggio in extremis del Renate sul campo dell’Ospitaletto: l’1-1 arriva all’ultimo respiro e impedisce ai padroni di casa di consolidare il secondo posto.

Girone A

I risultati e i marcatori del girone A:

  • Cittadella-AlbinoLeffe 1-2. Marcatori: 30’ Desogus (A), 45’ Sottini (A), 56’ Paolucci (C)
  • Arzignano-Pergolettese 2-2. Marcatori: 9’ Penta (A), 38’ Mattioli (A), 57’ Jaouhari (P), 90+4’ ag Gatti (P). Espulsi: 14’ Bernardi (A)
  • Folgore Caratese-Desenzano 1-2. Marcatori: 21′ Parlato (D), 29′ Pedicillo (F), 79′ Biondi (D)
  • Ospitaletto-Renate 1-1. Marcatori: 15′ Gobbi (O), 90+7′ Cali (R)
  • Pro Vercelli-Carpi 2-0. Marcatori: 16′ Bertoli, 65′ Coccolo

Girone B

I risultati e i marcatori del girone B:

  • Gubbio-Perugia 1-3. Marcatori: 29’ Riccardi (P), 37’ Barani (G), 47’ Tozzuolo (P), 90+1’ Canotto (P)
  • Vado-Forlì 1-0. Marcatori: 11’ Rosa
  • Grosseto-Sambenedettese 1-3. Marcatori: 10’ Piccoli (S), 15’ Sgarbi (S), 56’ Candellori (S), 76’ Mastroianni (G)
  • Livorno-Pescara 0-1. Marcatori: 90+6’ Sardo

Girone C

I risultati e i marcatori del girone C:

  • Cavese-Casertana 2-0. Marcatori: 40’ Orlando, 65’ Fiorin
  • Sorrento-Casarano 2-0. Marcatori: 25’ Bolzan, 83’ Loreto
  • Giugliano-Barletta 1-0. Marcatori: 9’ Balde
  • Monopoli-Savoia 0-0
  • Catania-Crotone 2-1. Marcatori: 14′ Zunno (Cr), 69′ Insigne (Ca), 90+4′ rig. Coda (Ca)

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