I risultati della domenica di calcio nel girone A e nel gruppo B: dal 3-3 dei bianconeri all'1-0 firmato dalle Rondinelle nel finale. Vince anche Attilio Tesser.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

È andata in archivio la domenica di calcio anche in Serie C, dove erano attese le risposte di Union Brescia e Reggiana, rispettivamente nel girone A e nel gruppo B. Mastica amaro la Juventus NG, raggiunta nel finale dal Carpi dopo una clamorosa rimonta. Bene anche Arzignano e Lumezzane, mentre il Perugia riesce a conquistare un punto prezioso nel finale di gara. Riepiloghiamo quanto successo nella giornata di ieri, 30 agosto.

Serie C girone A: pari amaro per la Next Gen, contro il Carpi finisce 3-3

Nel girone A, pareggio “beffa” per la Juve NG di Massimo Brambilla, prima capace di rimontare un doppio svantaggio e poi nuovamente raggiunta dal Carpi al minuto 91. La partita si apre con l’uno-due micidiale dei padroni di casa, tra 22’ e 26’, quando Morosini e Puletto colgono impreparata la difesa bianconera e non sbagliano a tu per tu con il portiere avversario. Seconda rete consecutiva per l’ex centrocampista di Brescia ed Avellino. All’alba dell’intervallo, però, la formazione U23 della Vecchia Signora accorcia le distanze, ritrovando nuove energie grazie al timbro di Pagnucco.

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Nella ripresa, la Next Gen spinge con il piede sull’acceleratore, pescando subito il jolly con Amaradio, che riequilibra il risultato al 52’. Passano cinque minuti e la Juve regala addirittura il tris al suo allenatore, proprio con il baby Oboavwoduo (classe 2006), che raccoglie la sfera in area di rigore, passa in mezzo a due avversari e scarica un destro forte e preciso sotto la traversa. Scacchetti è battuto per la terza volta, ma le qualità del 20enne inglese erano già emerse nel precampionato con la prima squadra di Spalletti. La Serie C, però, è strana e nessun esito è scontato: su uno degli ultimi corner del match, infatti, arriva il definitivo 3-3 di Sall, che di testa supera Radu e consegna un punto prezioso agli emiliani. Delusione in casa Juve NG.

Union Brescia, vittoria allo scadere in casa della Pergolettese: decide Sina

Non sbaglia, invece, l’Union Brescia di Eugenio Corini, che dà continuità a risultati e prestazioni, vincendo sul campo della Pergolettese. Partita non facile per le Rondinelle, che provano a sfondare il muro eretto dai gialloblù nell’arco dei 90 minuti, ma senza particolare fortuna. Del resto, il primo tempo è tutto di marca Pergo, con Zacchi protagonista di un paio di interventi miracolosi. Poi, gol annullato a Jaouhari e palo clamoroso di Pala, autore di un pregevole destro a giro che lascia di sasso il portiere dell’Union. La risposta degli ospiti è affidata a Rizzo Pinna, che colpisce in pieno il legno alla destra dell’estremo difensore avversario.

La seconda frazione, però, si apre con la clamorosa espulsione di Jaouhari, che interviene in maniera scomposta su Marras: prima il cartellino giallo, poi l’on field review e il rosso diretto per il centrocampista di casa. Il Brescia prende coraggio, colpisce una traversa con Casasola e alla fine mette dentro il gol partita con Sina, che ribadisce in fondo al sacco la corta respinta del portiere di Giosa. 1-0 che pesa come un macigno, biancazzurri a punteggio pieno.

Sugli altri campi, da segnalare la vittoria dell’Arzignano Valchiampo contro la Pro Vercelli, che paga a caro prezzo il gol di Romio al 26’ della ripresa. Resta imbattuto l’Alcione Milano, che non va oltre lo 0-0 con la Dolomiti Bellunesi, mentre il Lumezzane supera di misura la Giana Erminio grazie alla rete dell’ex Messina Anatriello.

LPS

Serie C girone B: vince la Reggiana di Tesser, punto importante per il Perugia di Gaucci Jr

Dopo il pesante ko incassato dal Pescara a Forlì e la vittoria dello Spezia ai danni del Campobasso, la Reggiana di Attilio Tesser risponde in casa del Gubbio, vincendo 2-1 contro la formazione umbra. A decidere la gara sono le reti di Sipos e Bonetti, che rendono vano il gol di La Mantia nel finale. Niente clean sheet per gli emiliani, ma tre punti fondamentali per continuare a lavorare con maggiore serenità.

Cade il Guidonia Montecelio, sconfitto a Caravaggio dall’Atalanta U23. A mettere subito in discesa la gara è il solito Misitano, che alla mezzora porta avanti i nerazzurri. Nella ripresa, è Ghislandi a chiudere di fatto il match, raddoppiando per la squadra B della Dea. Nel recupero, non basta la rete di Vertainen al 96’, utile solo a rendere meno pesante il passivo.

Pirotecnico 2-2 tra Vis Pesaro e Perugia, con Quirini che apre le marcature al 20’ e consente al Grifo di andare all’intervallo sul parziale di 1-0. Tutta un’altra musica nel secondo tempo, con Nicastro che trova subito il gol e accende l’undici di casa, poi bravo a centrare il bersaglio grosso anche con Gambino. Gli ospiti, però, beneficiano dei cambi di Aimo Diana e a 11 minuti dal termine pescano il jolly con Sabbatani. È il gol del definitivo pareggio.