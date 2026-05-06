Playoff serie C si ricomincia: partite, programma e favorite. La corsa alla serie B entra nel vivo

La corsa alla Serie B entra nella sua fase più elettrica e imprevedibile. I playoff di Serie C alzano i giri del motore con il secondo turno della fase a gironi: gara secca, novanta minuti per decidere tutto, senza appello. Il margine d’errore è azzerato e il sogno di conquistare la promozione diventa una questione di dettagli. Tante le partite da brividi. Nel girone A spicca la sfida tra Lecco-Giana, il Cittadella attende la favola Lumezzane; Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone, promettono spettacolo.
- La formula e il peso della classifica
- Lecco–Giana Erminio: pressione e ambizione
- Il Campobasso vuole sognare, Cosenza-Casarano sfida aperta
- Juventus Next Gen e le altre: talento e imprevedibilità
- Il programma completo
- Cosa c’è in palio: un viaggio lungo fino alla B
La formula e il peso della classifica
In serata i riflettori sono tutti puntati su sei partite, quasi tutte in contemporanea (ore 20) con l’unica eccezione (Lecco-Giana Erminio) che inizierà alle 20.45. Il regolamento è chiaro e meritocratico: in caso di parità nei novanta minuti, passa la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare, quindi quella che gioca in casa. Non ci sono supplementari né rigori, un vantaggio che può diventare arma a doppio taglio, tra gestione e paura di sbagliare.
Lecco–Giana Erminio: pressione e ambizione
Tra le sfide più interessanti di questo secondo turno c’è la sfida del Rigamonti Ceppi, dove il Lecco entra in scena con i favori del pronostico ma con tutta la pressione addosso. I biancocelesti, infatti, hanno tantissima qualità soprattutto nel reparto offensivo, oltre l’esperienza per fare strada. Dall’altra parte, però, la Giana Erminio, dopo aver eliminato a sorpresa il Trento, vuole continuare a sognare ed è formazione scomoda, organizzata, capace di restare in partita e colpire nei momenti chiave. Partita che promette equilibrio e tensione fino all’ultimo.
Il Campobasso vuole sognare, Cosenza-Casarano sfida aperta
A Campobasso si respira entusiasmo. La formazione di Luciano Zauri vuole sfruttare il fattore campo (stadio Antonio Molinari sold-out) e la miglior posizione in classifica, ma il Pineto arriva con leggerezza e coraggio, pronto a ribaltare ogni pronostico. Nel girone C spicca, invece, Cosenza-Casarano. I lupi della Sila sono favoriti per il passaggio del turno, da non sottovalutare, però, il Casarano che ha già fatto il colpaccio nel derby pugliese contro il Monopoli. Insomma anche in questo caso è una gara apertissima, visto che in novanta minuti può succedere di tutto.
Juventus Next Gen e le altre: talento e imprevedibilità
Tra le sfide più intriganti c’è quella della Juventus Next Gen, laboratorio di giovani talenti e squadra capace di accendersi all’improvviso. Contro la Pianese servirà concretezza, non solo qualità. Completano il quadro Cittadella–Lumezzane e Casertana–Crotone: due incroci dove esperienza e organizzazione possono fare la differenza.
Il programma completo
Questo il programma completo.
GIRONE A
Lecco-Giana Erminio, ore 20.45
Cittadella-Lumezzane, ore 20
GIRONE B
Campobasso-Pineto, ore 20
Juventus Next Gen-Pianese, ore 20
GIRONE C
Cosenza-Casarano, ore 20
Casertana-Crotone, ore 20
Cosa c’è in palio: un viaggio lungo fino alla B
Il secondo turno è solo una tappa, ma può cambiare il destino di una stagione. Le sei qualificate accederanno alla fase nazionale, dove entreranno anche le big e il livello si alzerà ulteriormente. In fondo al percorso c’è un solo premio: la Serie B. Ed è proprio questo che rende i playoff di Serie C un concentrato di emozioni, errori e imprese, dove ogni partita può scrivere una storia diversa.