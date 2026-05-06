Playoff serie C si ricomincia: partite, programma e favorite. La corsa alla serie B entra nel vivo

Tutto pronto per il secondo turno dei playoff con partite senza appello. Chi vince approda alla Fase Nazionale, in programma domenica e mercoledì prossimo

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

La corsa alla Serie B entra nella sua fase più elettrica e imprevedibile. I playoff di Serie C alzano i giri del motore con il secondo turno della fase a gironi: gara secca, novanta minuti per decidere tutto, senza appello. Il margine d’errore è azzerato e il sogno di conquistare la promozione diventa una questione di dettagli. Tante le partite da brividi. Nel girone A spicca la sfida tra Lecco-Giana, il Cittadella attende la favola Lumezzane; Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone, promettono spettacolo.

La formula e il peso della classifica

In serata i riflettori sono tutti puntati su sei partite, quasi tutte in contemporanea (ore 20) con l’unica eccezione (Lecco-Giana Erminio) che inizierà alle 20.45. Il regolamento è chiaro e meritocratico: in caso di parità nei novanta minuti, passa la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare, quindi quella che gioca in casa. Non ci sono supplementari né rigori, un vantaggio che può diventare arma a doppio taglio, tra gestione e paura di sbagliare.

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Lecco–Giana Erminio: pressione e ambizione

Tra le sfide più interessanti di questo secondo turno c’è la sfida del Rigamonti Ceppi, dove il Lecco entra in scena con i favori del pronostico ma con tutta la pressione addosso. I biancocelesti, infatti, hanno tantissima qualità soprattutto nel reparto offensivo, oltre l’esperienza per fare strada. Dall’altra parte, però, la Giana Erminio, dopo aver eliminato a sorpresa il Trento, vuole continuare a sognare ed è formazione scomoda, organizzata, capace di restare in partita e colpire nei momenti chiave. Partita che promette equilibrio e tensione fino all’ultimo.

Il Campobasso vuole sognare, Cosenza-Casarano sfida aperta

A Campobasso si respira entusiasmo. La formazione di Luciano Zauri vuole sfruttare il fattore campo (stadio Antonio Molinari sold-out) e la miglior posizione in classifica, ma il Pineto arriva con leggerezza e coraggio, pronto a ribaltare ogni pronostico. Nel girone C spicca, invece, Cosenza-Casarano. I lupi della Sila sono favoriti per il passaggio del turno, da non sottovalutare, però, il Casarano che ha già fatto il colpaccio nel derby pugliese contro il Monopoli. Insomma anche in questo caso è una gara apertissima, visto che in novanta minuti può succedere di tutto.

Juventus Next Gen e le altre: talento e imprevedibilità

Tra le sfide più intriganti c’è quella della Juventus Next Gen, laboratorio di giovani talenti e squadra capace di accendersi all’improvviso. Contro la Pianese servirà concretezza, non solo qualità. Completano il quadro Cittadella–Lumezzane e Casertana–Crotone: due incroci dove esperienza e organizzazione possono fare la differenza.

Il programma completo

Questo il programma completo.

GIRONE A

Lecco-Giana Erminio, ore 20.45

Cittadella-Lumezzane, ore 20

GIRONE B

Campobasso-Pineto, ore 20

Juventus Next Gen-Pianese, ore 20

GIRONE C

Cosenza-Casarano, ore 20

Casertana-Crotone, ore 20

Cosa c’è in palio: un viaggio lungo fino alla B

Il secondo turno è solo una tappa, ma può cambiare il destino di una stagione. Le sei qualificate accederanno alla fase nazionale, dove entreranno anche le big e il livello si alzerà ulteriormente. In fondo al percorso c’è un solo premio: la Serie B. Ed è proprio questo che rende i playoff di Serie C un concentrato di emozioni, errori e imprese, dove ogni partita può scrivere una storia diversa.