Serie C, la Ternana minaccia ricorsi

L’ipotesi di decretare la quarta promozione in B attraverso la media-punti e non la disputa dei playoff, scelta che premierebbe il Carpi, ha fatto infuriare diverse società, pronte anche a ricorrere alle carte bollate.

Tra queste la Ternana, il cui patron Stefano Bandecchi è intervenuto sulla questione esprimendo idee molto chiare: "Se non si giocheranno i playoff partirà la causa. Gli avvocati sono pronti, gli spareggi in sicurezza si possono fare. Certo, servono 90 mila euro, ma chi non li ha resti a casa” le parole del dirigente, riportate dal 'Corriere dell'Umbria'.

“Quando si giocheranno? Luglio o agosto non mi interessa, basta che si facciano. La Lega ha già sbagliato una volta con me" ha concluso Bandecchi.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 20:35