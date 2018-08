Serie C, paralisi totale: campionato a rischio

La Serie C italiana è nel caos. A 20 giorni dal via, teorico, del campionato, e quasi al termine dell’ennesima estate da dimenticare tra mancate iscrizioni e ripescaggi, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi a Firenze, ha dichiarato di fatto la paralisi, rinviando al 22 agosto il varo del calendario, previsto per lunedì 6, ma certificando soprattutto che ad oggi non è possibile ipotizzare una data per il via dello stesso campionato.

Per lo stesso 22 agosto, infatti, è stata convocata l’assemblea dei club, che “sarà chiamata ad esprimersi se iniziare o meno il Campionato 2018 -2019”.

“Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano – si legge ancora nel comunicato – il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della FIGC capace di traghettare verso una stagione di riforme non più rimandabile: 1) ci vuole un sistema di regole che consentano di dare certezza e di avere rispetto per chi investe nel calcio; 2) occorre avere risorse dai diritti TV della ex Melandri, in rispetto dei principi sanciti dalla legge; 3) una riforma dei campionati e di una “sostenibilità” sostanziale e non di facciata o basata su semplici annunci propagandistici”.



SPORTAL.IT | 06-08-2018 19:55