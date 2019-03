Serie C: pari Entella, risale il Monza

La Virtus Entella pareggia a Pisa ma resta saldamente in testa al girone A grazie al ko dell'Arezzo. Nel gruppo B il Pordenone impatta in casa con la Sambenedettese, Triestina a -7. In zona playoff si consolida il Monza dopo la vittoria sul campo della Ternana. Nel gruppo C la Juve Stabia incappa in un altro 0-0, il Trapani si porta a -4.

Girone A

Cuneo – Arezzo 1-0

Albissola – Carrarese 0-3

Piacenza – Juventus U23 2-1

Robur Siena – Gozzano 1-0

Alessandria – Pistoiese 1-0

Lucchese – Pro Piacenza 3-0 (a tavolino)

Pontedera – Pro Patria: 1-0

Olbia – Arzachena: 0-1

Pisa – Virtus Entella: 0-0

Novara – Pro Vercelli: 2-1

Classifica: Virtus Entella 53, Arezzo 49, Piacenza 49, Robur Siena 48, Pro Vercelli 46, Carrarese 46, Pro Patria 43, Pisa 43, Novara 41, Pontedera 36, Gozzano 31, Alessandria 30, Juventus U23 29, Olbia 28, Pistoiese 24, Arzachena 21, Albissola 19, Lucchese 16, Cuneo 14, Pro Piacenza 0.

Girone B

Fano – Albinoleffe 0-0

Ternana – Monza 0-1

Teramo – Fermana 0-1

Rimini – Gubbio 1-1

Vicenza – Imolese 0-0

Renate – Ravenna 0-1

Pordenone – Sambenedettese 1-1

Feralpisalò – Sudtirol 1-1

Giana Erminio – Triestina 1-1

Vis Pesaro – Virtus Verona 0-0

Classifica: Pordenone 58; Triestina 51; FeralpiSalo' 50; Sudtirol, Monza e Imolese 46; Ravenna 42; Fermana 40; Sambenedettese 38; Vicenza 37; Vis Pesaro 34; Ternana e Gubbio 33; Rimini 32; Renate e Teramo 31; Fano e AlbinoLeffe 29; Giana Erminio 27; Virtus Vecomp Verona 26.

Girone C

Catania – Potenza 1-1

Cavese – Siracusa 2-0

Rieti – Viterbese 1-0

Sicula Leonzio-Paganese 1-1

V. Francavilla-Vibonese 1-1

Matera-Trapani 0-3 (a tavolino)

Bisceglie-Catanzaro 1-0

Casertana-Juve Stabia 0-0

Reggina-Rende: lunedì

Ha riposato: Monopoli.

Classifica. Juve Stabia 62; Trapani 58; Catanzaro e Catania 51; Casertana 40; Monopoli 38; Reggina e Vibonese 37; Potenza 36; Cavese e Rende 35; Virtus Francavilla 34; Viterbese e Sicula Leonzo 32; Bisceglie 26; Siracusa e Rieti 25; Paganese 11; Matera -18.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 10:10