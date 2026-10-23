Partita di cartello, questa sera, al Curi dove si affrontano due squadre ambiziose. Gli umbri nel frattempo aspettano segnali incoraggianti anche fuori dal campo.

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Una sfida che vale punti, fiducia e un pezzo di futuro. Perugia-Pescara, in programma questa sera alle 20.30 al Renato Curi, arriva in una fase delicata per il Grifone, chiamato a dare continuità ai risultati e a non perdere terreno nella corsa alle posizioni play-off. L’anticipo dell’undicesima giornata del girone B mette di fronte due squadre divise da una sola lunghezza, con gli abruzzesi pronti a giocarsi le proprie carte in una trasferta tutt’altro che semplice. La classifica racconta di un Perugia settimo con 16 punti e di un Pescara ottavo a quota 15. Numeri che rendono il confronto particolarmente importante, soprattutto in un campionato in cui bastano poche partite per cambiare prospettiva. Ma intorno alla formazione umbra c’è anche un’altra partita, meno visibile eppure decisiva: quella che riguarda il passaggio di proprietà e le prospettive societarie.

Closing rinviato: la prossima settimana può essere decisiva

Il 23 ottobre era la data attesa per la chiusura dell’operazione societaria del Perugia. Il closing, tuttavia, non si concretizzerà nella giornata odierna e viene rinviato alla prossima settimana. A incidere sarebbero le procedure burocratiche legate alla complessità dell’operazione, che richiede ancora alcuni passaggi prima della definizione formale. L’ottimismo sulla conclusione dell’affare, almeno per il momento, resta. La macchina organizzativa continua a lavorare per completare il trasferimento delle quote e dare una nuova prospettiva al club. Fino alla firma definitiva, però, è necessario mantenere prudenza: soltanto la conclusione dell’iter potrà trasformare le attese in certezze e per una piazza che punta a tornare protagonista, la stabilità societaria rappresenta un tassello fondamentale. Programmazione, investimenti e ambizioni sportive devono procedere nella stessa direzione: ecco perché la partita fuori dal campo assume un peso particolare proprio mentre la squadra è chiamata a rispondere sul terreno di gioco.

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Diana non si nasconde: «Un orgoglio giocare una partita così»

Il tecnico del Perugia Aimo Diana, intanto, vuole tenere alta la concentrazione del gruppo. L’allenatore biancorosso, infatti, ha presentato la sfida con entusiasmo, sottolineando il valore dell’avversario e l’importanza di affrontare una gara di questo livello davanti al pubblico del Curi. L’obiettivo è trasformare l’attesa in energia positiva, senza farsi condizionare dalla pressione. Il Perugia arriva dalla roboante “manita” rifilata al Campobasso, risultato che ha restituito entusiasmo dopo la sconfitta interna contro il neopromosso e ambizioso Vado. Una risposta convincente, che ha mostrato le potenzialità della squadra ma che adesso necessita di una conferma. Diana cerca equilibrio, intensità e continuità, consapevole che la corsa playoff passa anche dalla capacità di affrontare con personalità gli scontri diretti. Il messaggio del tecnico è chiaro: il Grifone deve riconoscere i progressi compiuti senza perdere lucidità; la stagione è ancora lunga, ma una vittoria contro il Pescara potrebbe consolidare il percorso e rafforzare la fiducia nell’ambiente.

Pescara in ripresa: attenzione al tridente

Il Delfino arriva in Umbria con segnali incoraggianti. La formazione guidata da Antonio Buscè ha raccolto sette punti nelle ultime tre giornate, ritrovando risultati e convinzione dopo un avvio altalenante. Il successo per 2-0 contro l’Ostiamare ha confermato il buon momento degli abruzzesi, che al Curi puntano a proseguire la risalita. Insomma la partita si preannuncia equilibrata: i padroni di casa proveranno a sfruttare la spinta dello stadio, mentre gli ospiti cercheranno di colpire con rapidità e la gestione dei momenti della gara potrebbe fare la differenza.

Probabili formazioni: le ultime dal Curi

Diana dovrebbe confermare il 3-5-2, con Zelezny tra i pali e il terzetto difensivo composto da Quirini, Riccardi e Tozzuolo. Sulle corsie sono attesi Cisco e Borsoi, mentre in mezzo al campo potrebbero agire Kabashi, Ladinetti e Langella. In attacco Van Amersfoort è candidato a una maglia da titolare, con Sabbatani tra le opzioni principali. Restano da valutare le condizioni di alcuni elementi, con Canotto che potrebbe partire inizialmente dalla panchina. Buscè, invece, dovrebbe rispondere con il 4-3-3: Fiorillo in porta, Donati, Capellini, Pellacani e Motta in difesa; Valzania, Graziani ed Erradi a centrocampo; Merola, Parigi e D’Ausilio nel reparto offensivo. Graziani è il principale candidato a sostituire Guccione, mentre Merola potrebbe partire dall’inizio per completare il tridente.

Orario e diretta tv: dove vedere Perugia-Pescara

Il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle 20.30 allo stadio Renato Curi. La partita sarà trasmessa su Sky e sarà disponibile in streaming per gli abbonati attraverso Sky Go e NOW. Per il Perugia è una serata che può lasciare il segno; il Pescara, invece, vuole continuare la salita. Vincere significherebbe mettere un altro mattone nella corsa play-off e dare seguito al successo di Campobasso. Nel frattempo, fuori dal campo, l’attesa per il closing continua. Il Grifo è davanti a un doppio passaggio cruciale: sul terreno di gioco servono punti e conferme, sul fronte societario una svolta che possa finalmente aprire un nuovo capitolo.