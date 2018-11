Serie C, quindici i calciatori squalificati

In serie C sono quindici i calciatori squalificati. Due turni a Caverzasi del Monza, uno ad altri quattordici.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVERZASI DENIS (MONZA) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOTTALICO ANDREA (BISCEGLIE) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario.

VONO ALESSANDRO (CAVESE) per aver giocato il pallone con le mani fuori dall'area di rigore impedendo una chiara occasione da rete.

GENCHI GIUSEPPE (POTENZA) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COMOTTO MARCO (FERMANA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

EVAN S ALLAN JEAN LAMBERT (GOZZANO) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

ANDERSSON ERIK MATTIAS (JUVENTUS U23) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)

MAGNINO LUCA (FERALPISALÒ)

PESCE SIMONE (FERALPISALÒ)

TROEST MAGNUS (JUVE STABIA)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA)

TESO DARIO (RENATE)

VASSALLO FRANCESCO (ROBUR SIENA)

DIOP ABOU (VIS PESARO)

SPORTAL.IT | 26-11-2018 18:00