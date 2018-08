Il Rimini, club militante in Lega Pro, è entrato nella storia del calcio.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, è stato firmato il contratto preliminare per la cessione del 25% delle quote del club all'Heritage Sports Holdings.

La quota per le azioni verrà pagata tramite cryptovaluta: si tratta della prima volta in assoluto per una società calcistica.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 15:25