Juve Next Gen torna il sorriso, incubo Cosenza: sbaglia due rigori e perde nel recupero al 104'

Gol e emozioni nelle gare di serie C: rocambolesca sconfitta dei silani allo Zaccheria, l'Arezzo risponde al Ravenna, Vicenza inarrestabile

Si sono disputate ieri 14 gare della 15esima giornata del campionato di Lega Pro. Torna a vincere la Juventus Next Gen, frena l’Inter Under 23. Vicenza in fuga, testa a testa tra Arezzo e Ravenna nel girone B. A Foggia, Garritano del Cosenza sbaglia due rigori e i calabresi perdono la partita al 101′.

Puczka gol, alla Juve NG torna il sorriso

Alla Juventus Next Gen torna il sorriso dopo un solo punto nelle ultime due gare. La zona playoff è più vicina, mentre si allontana il rischio playout. Merito di Puczka, che al 35’ della ripresa ha battuto il Perugia al termine di un incontro tutt’altro che indimenticabile.

Spazzata via anche la sfortuna, dopo il palo di Anghelè all’alba del secondo tempo. Inconsistente la prestazione degli umbri, che tornano a fermarsi dopo la vittoria contro la Vis Pesaro, la prima e unica della gestione Tedesco. La classifica fa di nuovo paura.

Un’autorete salva l’Inter Under 23

L’Inter Under 23 soffre per più di un’ora, poi benedice la sorte e l’autogol di El Bouchataoui sul cross di Agbonifo, per riprendere un’ottima Pro Vercelli, scappata via in apertura di gara con un sinistro chirurgico di Rutigliano.

Nel primo tempo piemontesi più volte vicini al raddoppio, con Melgrati superlativo in almeno tre occasioni. Nella ripresa i nerazzurri sono venuti fuori alla distanza e dopo aver raggiunto il pareggio in modo fortunoso hanno preso in mano le redini dell’incontro, sfiorando nel finale il gol della vittoria, prima con Topalovic (tiro a fil di palo) e poi con Alexiou, ipnotizzato dal portiere dei bianchi Passador.

Con il pareggio di ieri l’Inter Under 23 scivola in sesta posizione con 26 punti, tre in più della Pro Vercelli, ampiamente in zona playoff.

Vicenza in fuga, anche il Lecco va al tappeto

Il Vicenza ormai è in fuga: 1-0 al Lecco, spedito via a -12 in attesa del posticipo tra Cittadella e Brescia, in campo questa sera. Tredicesima vittoria stagionale per i biancorossi che salgono a 42 punti grazie al guizzo di Stuckler a metà primo tempo.

Il Lecco ha provato a rendere complicata la vita alla capolista, ma non è andato oltre qualche folata controllata dalla difesa vicentina. Nel recupero il Vicenza ha sfiorato il raddoppio ancora con Stuckler, la cui conclusione è stata respinta sulla linea di porta da Battistini.

Arezzo di rigore, continua il duello col Ravenna

Nel girone B, ora a 19 squadre dopo l’esclusione del Rimini per problemi economici, l’Arezzo risponde al 3-0 del Ravenna sul campo del Pineto e con un rigore di Pattarello, concesso per un fallo di Tosi – poi espulso per doppia ammonizione – sullo stesso attaccante, piega la Sambenedettese, reduce dalla separazione con Ottavio Palladini, il tecnico della promozione in Lega Pro: in panchina sedeva Mancinelli, in attesa del nuovo allenatore.

Gli amaranto hanno vinto una partita bloccata e bruttina, sfruttando l’unico episodio maturato in apertura di secondo tempo. Nel finale chance per Dalmazzi, che ha sfiorato il pareggio. In classifica Arezzo e Ravenna a pari merito con 38 punti, ma i toscani hanno una partita in meno.

Garritano sbaglia due rigori, il Cosenza perde al 101’

Incredibile allo Zaccheria: davanti a meno di 500 spettatori, il Cosenza dilapida la possibilità di vincere la partita e scavalcare la Salernitana, sbagliando due rigori con Garritano, che prima spara sopra la traversa e poi in pieno recupero si fa ipnotizzare da Perucchini.

Al 101’ arriva addirittura la vittoria del Foggia col giovane Winkelmann. Successo che mancava dal 18 ottobre, a Casarano, quando sulla panchina dei rossoneri sedeva ancora Delio Rossi (poi sostituito da Barilari). Inutile il pareggio di Ricciardi, terzino col vizio del gol; i satanelli avevano sbloccato in avvio con D’Amico.

Alcione in Paradiso, Atalanta U23 in rimonta

Nel girone A vittoria dell’Alcione Milano: 2-0 al Trento firmato Chierichetti e Olivieri, che vale il quinto posto ai meneghini. Pari senza reti tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio.

Nel girone B, il Campobasso, in pieno recupero, impatta 1-1 con la Pianese, avanti nel primo tempo con Bellini: su rigore Bifulco salva i molisani. Al 96’, il Carpi si prende tre punti sul campo del Pontedera: decide Pietra. Colpaccio del Guidonia in casa della Ternana: 2-1, Zappella e Mastrantonio per gli ospiti, nel mezzo l’illusorio pareggio di Durmush.

Nel girone C, l’Atalanta Under 23 ribalta il Siracusa e vince 3-1: vantaggio ospite su rigore di Molina, Levak pareggia in chiusura di primo tempo, Navarro e Misitano regalano la vittoria agli orobici. Il Monopoli riprende il Trapani: 1-1 al Provinciale, apre Fischnaller, pareggia Fall su rigore. Vittoria di rigore del Cerignola a Latina (Gambale ed Emmausso per il 2-0 finale) e tris del Potenza al Casarano: Ghisolfi e doppio Selleri, non basta Chiricò ai pugliesi, finisce 3-1.