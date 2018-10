Serie C, solo una squadra a punteggio pieno

Trapani unica squadra a pieni punti dopo quattro giornate in Serie C. Buon punto per la Juventus Under 23 a Novara.

Girone A

Albissola-Pro Vercelli 2-3

Alessandria-Lucchese 0-0

Arezzo-Arzachena 2-1

Carrarese-Pro Patria 2-1

Cuneo-Virtus Entella rinviata

Novara-Juventus U23 1-1

Olbia-Pro Piacenza 0-1

Piacenza-Pisa 3-0

Pistoiese-Gozzano 2-2

Siena-Pontedera 0-0

Girone B

Albinoleffe-Triestina 0-0

Fano-Imolese 1-1

FeralpiSalò-Vicenza lunedì

Giana-Sambenedettese 2-1

Ravenna-Monza 2-1

Renate-Fermana 0-1

Rimini-Pordenone 2-2

Teramo-Gubbio 1-1

Virtus Verona-Sudtirol 3-2

Vis Pesaro-Ternana 0-0

Girone C

Casertana-Catanzaro 2-1

Paganese-Juve Stabia 1-3

Rende-Catania 1-2

Reggina-Monopoli 1-3

Rieti-Cavese 0-0

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 1-0

Trapani-Siracusa 2-1

Vibonese-Matera 1-0

Viterbese-Bisceglie rinviata



