Serie C, l'Union Brescia fa festa con Tonali: ora la Salernitana di Cosmi. Catania più forte del Var, date e accoppiamenti

Sandro Tonali al Rigamonti per il ritorno dei quarti del 'suo' Brescia contro il Casarano. Due espulsi e due gol annullati in Ravenna-Salernitana, il Catania rischia grosso

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Via alle Final Four. I playoff di Serie C entrano nel vivo dopo il ritorno del secondo turno della fase nazionale che ha sancito il passaggio alle semifinali di quattro grandi piazze che puntano alla promozione in Serie B. Ma solo una tra Union Brescia, alla cui gara contro il Casarano ha assistito anche Sandro Tonali, Salernitana, Catania e Ascoli farà compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento tra i cadetti. Ecco come sono andati i quarti di finale, accoppiamenti e le date delle semifinali.

Serie C, Union Brescia ok con il supporto di Tonali

Il pre-partita tra Union Brescia e Casarano al Rigamonti ha registrato un momento emozionante: il ritorno di Tonali dove tutto è iniziato. Il presidente Giuseppe Pasini ha donato una maglia al centrocampista del Newcastle e della Nazionale, che proprio agli ordini di Eugenio Corini conquistò una promozione in Serie A.

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Forte del 3-0 dell’andata, la squadra lombarda non ha mai corso rischi, se non alla fine del primo tempo quando Leonetti si è divorato un’occasione facile facile. Nella ripresa, tegola per i padroni di casa: al 68’ Marras è costretto a lasciare il rettangolo verde. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma c’è forte apprensione per le semifinali.

Catania più forte del Var: ma che brividi col Lecco

Il Catania batte 3-2 il Lecco in un Massimino versione catino infernale, ma quanti rischi per la squadra di Mimmo Toscano. Dopo lo 0-0 dell’andata, gli etnei sbloccano il match al 2′ con Donnarumma: all’esterno dello stadio si passa subito ai fuochi d’artificio. Poi la clamorosa rimonta degli ospiti: al 18’ Urso pareggia di testa, al 33’ l’arbitro Gianquinto viene richiamato dal Var e concede un rigore per una trattenuta di Miceli su Battistini che non aveva visto: dagli 11 metri Sipos non sbaglia.

Poco prima dell’intervallo i padroni di casa acciuffano il 2-2 sfruttando l’autogol sfortunato di Marrone, poi mettono la freccia nella ripresa con una percussione super di Ierardi. Nei minuti finali Duca pareggia facendo tremare il Massimino: finisce 3-3, Catania in semifinale.

Lps

Salernitana e Ascoli in semifinale

Quarto di finale bloccato tra Ascoli e Potenza: si va verso un altro 0-0, ma all’81’ Chakir supera Cucchietti e consente ai bianconeri di approdare in semifinale. Bene anche la Salernitana di Serse Cosmi, che col Ravenna bissa il 2-0 del primo atto.

L’espulsione di Bianconi al 55’ spiana la strada ai campani che piazzano un uno-due micidiale in 3’ con Villa e Inglese. Nel finale il Ravenna resta addirittura in nove per il rosso a Esposito. Ai granata annullati due gol per fuorigioco.

I risultati:

Union Brescia-Casarano 0-0 (tot. 3-0)

Ascoli-Potenza 1-0 (tot. 1-0)

Catania-Lecco 3-3 (tot. 3-3)

Ravenna-Salernitana 0-2 (tot. 0-4)

Final Four Serie C, accoppiamenti e date:

Le semifinali dei playoff di Serie C saranno, dunque, Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia. C’è molta curiosità soprattutto per la sfida che vede opposti Cosmi e Corini e due piazze come quelle di Salerno e Brescia, che hanno una voglia matta di rilanciarsi dopo quanto vissuto la scorsa stagione.

Semifinali andata – domenica 24 maggio

Ascoli-Catania

Salernitana-Union Brescia

Semifinali – mercoledì 27 maggio