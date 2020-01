Serie C: ventisei calciatori squalificati

Sono ventisei i calciatori squalificati in serie C.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIZZO GIUSEPPE (CATANIA)

perché al termine della gara prima di rientrare negli spogliatoi calciava con violenza il pallone in direzione dell'arbitro, senza colpirlo.

FAGIOLI NICOLO (JUVENTUS U23) per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALAPAI LUCA (CATANIA) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RAFETRANIAINA TOKINIRINA ALBE (BISCEGLIE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

BASTRINI ALESSANDRO (LECCO) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

LIBERTAZZI ALBERTO (RENDE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASO GIUSEPPE (AREZZO)

BIANCO RAFFAELE (BARI)

FAZZI NICOLO (PADOVA)

SOLERI EDOARDO (PADOVA)

HMAIDAT ISMAIL (COMO)

MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

LAKTI ERALD (GUBBIO)

OLIVIERI MARCO (JUVENTUS U23)

D ERRICO ANDREA (MONZA)

PANARIELLO ANIELLO (PAGANESE)

CARANNANTE GABRIELE (PIANESE)

SIMEONI LUCA (PIANESE)

UDOH KING (PIANESE)

PAPA SALVATORE (RAVENNA)

MURATI EMIR (RENDE)

ROSSINI RICCARDO (RENDE)

VIVACQUA FRANCESCO (RENDE)

REMEDI LORENZO (RIMINI)

PARTIPILO ANTHONY (TERNANA)

BASCHIROTTO FEDERICO (VITERBESE CASTRENSE)

SPORTAL.IT | 28-01-2020 17:38