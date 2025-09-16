Serie C: Vicenza in vetta dopo il blitz di Cittadella, la Salernitana torna a sognare con l'altro Donnarumma

La vittoria del Vicenza contro il Cittadella chiude la quarta giornata di Serie C. Il tonfo del Catania a Cosenza riapre tutto nel girone C, protagonista Donnarumma Sr.

Si chiude la quarta giornata di Serie C dopo i posticipi del lunedì. Il Vicenza sale al primo posto in classifica nel girone A, insieme al Lecco, Mentre nel girone B domina in solitaria l’Arezzo: quattro vittorie su quattro per il club toscano. È corsa a tre nel girone C con le corazzate Catania, Benevento e Salernitana tutte appaiate. Ma i granata giocano con un’arma in più, Antonio Donnarumma, assoluto protagonista dell’ultima partita.

Il Vicenza vince il derby e torna al primo posto

La quarta giornata del girone A si conclude con la vittoria del Vicenza nel derby veneto contro il Cittadella. Basta un gol di Rauti al 79′ per decidere la sfida e riportare i biancorossi in vetta alla classifica, a pari punti con il Lecco, vincitrice contro l’Inter U23, che subisce la prima sconfitta stagionale. A -1 rimangono Union Brescia, dopo il blitz in trasferta contro il Renate, e la sorpresa di questo avvio di campionato, la Pergolettese, reduce dal poker contro l’Ospitaletto. Prima vittoria stagionale per il Virtus Verona, che espugna Vercelli e vince contro la Pro per 2-0. Pari in Arzignano-Giana Erminio e Dolomiti Bellunesi-Alcione. Il Lumezzane rimane a zero punti dopo la sconfitta in casa contro la Triestina. 0-0 tra Pro Patria e Novara, si dividono i punti anche Trento e AlbinoLeffe.

L’Arezzo domina nel girone B

Il Girone B invece vede l’Arezzo primo in solitaria dopo appena quattro giornate, con un distacco di tre punti dalla seconda. I toscani proseguono il percorso netto e vincono anche in trasferta contro la Juve Next Gen per 3-2. Alle spalle, non molla il neopromosso Ravenna, che batte il Guidonia per 2-1. L’Ascoli, ancora imbattuto, vince a Perugia, e il Pineto espugna Campobasso. Ottimo inizio di stagione anche del Gubbio che a Forlì torna a vincere. Vittorie casalinghe per Ternana e Vis Pesaro, rispettivamente contro Livorno e Carpi. Pari in Bra-Torres e Pianese-Sambenedettese. Chiude il quadro la vittoria del Pontedera contro il Rimini.

Tonfo Catania a Cosenza. Donnarumma salva la Salernitana

La quarta giornata del girone C si è chiusa con il pareggio nel posticipo tra Cavese e a Giugliano per 2-2. Ma la copertina se la prende il tonfo del Catania in casa del Cosenza: 4-1 per i calabresi che in stagione non avevano ancora mai vinto. Bruscamente interrotta la striscia di vittorie dei siciliani, che però rimangono ancora in vetta. La loro sconfitta, torna ad alimentare i sogni della Salernitana di Antonio Donnarumma, grande protagonista dell’ultima vittoria contro il Sorrento con il rigore parato a Santini in pieno recupero. I campani vincono in rimonta e salgono a quota 9 punti, come il Benevento, reduce dalla vittoria in trasferta per 3-0 contro il Siracusa.

In una partita folle, finita 3-3, il Potenza in casa ferma il Crotone. Mentre il Trapani mette in fila la terza vittoria consecutiva contro la Casertana, e si candida per un posto tra le grandi in questo girone. Cade il Cerignola nel derby pugliese contro il Monopoli, il Foggia pareggia in casa contro il Latina. Tre punti per il Casarano grazie alla vittoria contro il Picerno, ne segno del solito Cosimo Chiricò. L’Atalanta U23 pareggia contro il Team Altamura.