Vicenza promosso in B con sei turni d'anticipo, la Salernitana cambia presidente, ribaltone anche a Catania

Festa grande al Menti dopo il successo sull'Inter U23: i segreti dei biancorossi di Renzo Rosso e Fabio Gallo. Salerno: Iervolino vende a Rufini. Catania: nuovo allenatore.

Missione compiuta, il Vicenza è in Serie B. La squadra di Fabio Gallo ha ottenuto l’aritmetica certezza della promozione con sei giornate di anticipo, grazie ai venti punti di vantaggio sull’Union Brescia, seconda classificata del girone A. Festa grande al Romeo Menti dopo il 2-1 sull’Inter Under 23, valsa la vittoria del campionato a metà marzo, roba da squadroni d’elite. E uno squadrone è quello che ha messo in piedi Renzo Rosso, lo stilista e imprenditore col vizio dello sport, fondatore e azionista di Diesel che dei colori biancorossi della mitica LaneRossi è sempre stato innamorato. Come Daniele Orsato, l’ex arbitro in tribuna a celebrare il trionfo.

Vittoria sull’Inter e festa grande: il Vicenza è in Serie B

Da batticuore il successo sull’Inter Under 23, seconda squadra nerazzurra dell’ex Stefano Vecchi, conseguito davanti a 12mila tifosi. Una partita che si è rivelata tutt’altro che una formalità, aperta dal gol di Capello al 31′ del primo tempo su cross di Caferri. Nella ripresa al 10′ il raddoppio di Stuckler, su perfetto invito di Zonta dalla destra. Finita? No, perché i giovani nerazzurri hanno accorciato le distanze al 21′ con Kamate, autore di un traversone dalla destra che ha sorpreso il portiere veneto Gagno. Ultimi minuti col fiato sospeso, prima della sospirata festa: Vicenza in B dopo quattro anni, con 78 punti in 32 gare (24 vittorie, sei pareggi e due sconfitte) e con un mese e mezzo d’anticipo sulla conclusione della regular season.

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La Salernitana cambia presidente: da Iervolino a Rufini

Se il Vicenza ha portato a termine la sua missione, altre “grandi” storiche della Serie C si stanno attrezzando per raggiungerla. Nel girone C è questione di tempo per la promozione aritmetica del Benevento, nel girone B sarà duello fino al termine della stagione regolare tra Arezzo e Ascoli. Ci sono novità importanti, però, per quanto concerne la Salernitana. La formazione granata, terza nel gruppo A e recentemente presa in consegna da Serse Cosmi, che ha preso il posto di Giuseppe Raffaele, sta per cambiare presidente. Danilo Iervolino, che aveva rilevato i campani in A, è prossimo alla cessione all’imprenditore romano Cristiano Rufini, patron della Olidata.

Catania, ribaltone in panchina: Viali al posto di Toscano

Se la Salernitana è prossima al cambio di presidenza, il Catania ha deciso a sorpresa di cambiare l’allenatore. Nonostante il secondo posto in classifica pressoché blindato, la società etnea ha deciso di silurare Domenico Toscano a vantaggio di William Viali, ex allenatore – tra le altre – di Cosenza e Ascoli, lo scorso anno alla Reggiana. Il tutto dopo una vittoria rocambolesca, giunta al 96′, sul campo dell’Altamura di Devis Mangia. “Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli: ai due professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”, si legge in una nota.