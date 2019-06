Serie D, Avellino campione d'Italia dilettanti

Allo stadio ‘Renato Curi’ di Perugia è andato in scena l’ultimo atto della stagione 2018-2019 del Campionato di Serie D, per l’assegnazione dello Scudetto di categoria. A contendersi il titolo detenuto dalla Pro Patria, si sono affrontate Lecco ed Avellino. Ha vinto ai rigori l’Avellino riportando il titolo in Campania dopo 6 anni dall’ultimo successo dell’Ischia Isolaverde.

Nella ‘Final Four’ in semifinale i lupi irpini avevano superato la Pergolettese a Gubbio per 3-0 mentre il Lecco aveva battuto per 2-0 il Cesena, a Foligno. L’ultimo capitolo della tre-giorni umbra, di fronte ai presidenti Cosimo Sibilia della Lega Nazionale Dilettanti e Francesco Ghirelli della Lega Pro, ha visto prevalere i biancoverdi al termine di una partita finita 1-1 nei 90′ regolamentari.

Al vantaggio lombardo con Capogna al 10′ ha risposto al 14′ l’Avellino con Morero. Dagli undici metri sono bastate le reti di Morero e Di Paolantoni per chiudere la contesa a fronte degli errori in serie del Lecco.

VIRGILIO SPORT | 02-06-2019 19:46