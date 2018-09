Serie D, big a valanga e già in fuga

Grandi sugli scudi anche nella seconda giornata di Serie D. Dopo le vittorie all’esordio, Avellino, Bari, Cesena e Modena concedono il bis avanzando già qualcosa di più di una semplice candidatura per dominare i rispettivi gironi. Spettacolo in particolare a Bari, dove di fronte a 10.000 spettatori una doppietta di Neglia e i gol di Floriano e Piovanello hanno permesso alla squadra di Cornacchini (girone I) di vincere la prima in casa per 4-1 contro la Sancataldese.

Il Cesena (F) batte 2-0 l’Olympia Agnonese grazie a una doppietta di Alessandro, mentre il Modena (D) supera il Lentigione nei minuti di recupero grazie a Parisi nella partita giocata a Fiorenzuola e non sul campo, troppo piccolo, dei reggiani. Più sofferto il 2-1 dell’Avellino (G) sull’Albalonga: decide il difensore Morero. Tre le capolista solitarie: oltre al Bari, il Picerno (H) e il Como (B). Primo punto per la Reggio Audace: 1-1 contro il San Marino.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 14:35